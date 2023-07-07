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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد إدريس: طلب إحاطة لتوفير مكتب شهر عقارى بمركز الزينية بالأقصر

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى وزير العدل بشأن إنشاء مكتب للشهر العقاري لخدمة مركز الزينية بمحافظة الأقصر، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم. 

وأكد النائب أحمد إدريس أن مركز ومدينة الزينية يقع بشمال محافظة الأقصر، ويصل عدد القرى والنجوع به إلى أكثر من مائة وخمسين قرية ونجعا، وعدد سكانه ما يقارب ثلاثمائة ألف شخص بين كبير وصغير، ولكن هذا المركز بالرغم من مساحته والكتلة السكانية التى به فهو فقير بالنسبة للخدمات، ومنها مكتب توثيق شهر عقارى لعمل توكيلات وتسجيل عقود الإيجار، ومن الملاحظ في هذه الفترة صدور قراركم بإنشاء مكاتب عديدة تخضع لمأموريات الشهر العقارى، وقد تم إنشاء ما يقارب ثلاثة فروع، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي داخل مدينة الأقصر ذاتها، والتي تبعد عن هذا المركز بما يقارب أربعين كيلو، وذلك باختلاف المواصلات التي يحتاجها المواطن ليتنقل بين مواصلات عدة للوصول إلى أحد مكاتب الشهر العقارى لتسجيل عقد إيجار ربما لا يكلفه عشرين جنيها، حيث يقوم بدفع مواصلات تتجاوز هذا المبلغ، مع الوضع فى الاعتبار أن هناك من هو كبير فى السن ومن هي تحمل صغارها ومن هو عامل أجرى (يومية)، يحتاج إنجاز مهمته في مكتب الشهر العقاري وإن أنجزها فربما يعود إليهم مرة أو مرتين لأى عطل بالسيستم للحاسب الآلى. 

وأشار إلى أنه يوجد فى مركز ومدينة الزينية مكاتب بريد، وهناك مكتب بريد تحت الإنشاء ويتم تجهيزه بإمكانيات عالية، وهناك مبنى وصرح عريض وهو مجلس مركز ومدينة الزينية توجد به الكثير من الغرف مغلقة، مطالبا بتوفير موظف توثیق شهر عقارى لعمل توكيلات وعقود الإيجار بمركز ومدينة الزينية.

النائب أحمد إدريس المستشار حنفي جبالي وزير العدل محافظة الأقصر عضو مجلس النواب

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