محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير وتنمية منطقة "مثلث الخير"

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، آخر مستجدات أعمال تطوير وتنمية منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن، بحضور المهندس سيد خلف، وممثلي الثروة السمكية، وممثلي جهاز تنمية البحيرات.

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة التنسيق بين محافظة بورسعيد، وهيئة تنمية الثروة السمكية؛ لتطوير منطقة المثلث والارتقاء بحياة المواطنين، تماشيًا مع خطة الدولة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، موجهًا كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره بتنمية وتطوير منطقة المثلث، وتوفير "حياة كريمة" للمواطنين بهذه المناطق، مشيرًا إلى أن التطوير سيكون على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإقامة مجتمع عمراني متكامل يهدف لتوفير حياة كريمة لقاطني منطقة المثلث، مؤكدًا أهمية الوعي بجهود الدولة ودعمها نحو استكمال التنمية والتطوير التي تعم كافة أنحاء الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير جنوب بورسعيد.

محافظ بورسعيد