الطرق والكباري: انتظام حركة سير المركبات بطريق سفاجا - قنا بالكامل في الاتجاهين

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن انتظام حركة سير المركبات بدءا من الساعة ٦.٣٠ صباحا بطريق سفاجا /قنا بالكامل في الاتجاهين بعد معالجة آثار السيول التي أدت إلى غلق الطريق في اتجاه ( قنا / سفاجا ) في المسافة من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في الاتجاهين في هذه المسافة كما تقوم الهيئة حاليا باستكمال اصلاح بعض الطبانات خارج حدود الطريق والتي لا تؤثر على حركة المرور به.

غلق الطريق في اتجاه ( قنا / سفاجا )

وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري أعلنت مساء أمس أنه في تمام الساعة ١٨٠٠ حدث سيل عند كم ٨٥ بطريق سفاجا / قنا (المنطقة التاسعة) وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتم غلق الطريق في اتجاه ( قنا / سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الاتجاهين.

بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق

وأشار بيان الهيئة إلى أنه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق ووجد اجزاء بها نحر واطماءات فى اتجاه (قنا/سفاجا) و تم استمرار غلق اتجاه ( قنا/ سفاجا ) من كم 40 حتى كم85 كم بالتنسيق مع المرور مع فتح باقي الطريق في الاتجاهين .

كما دفعت الهيئة بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإيماءات .

تنمية قطاع الطرق

يذكر أن الدولـــة ممثلة فى وزارة النقل وضعت المشـــروع القومـي للطـــرق فـــي مقدمـــة أولوياتهـــا فـــي النهـــوض بالبنيـــة التحتيـــة ، حيـــث اهتـــم المشـــروع بتحســين جــودة الطــرق والمحاور وتوســعتها والعمــل علــى رفــع كفاءتهــا ، مــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار الارتقـــاء بالمنظـــر الحضـــارة الدولـــة .

وإنشـــاء طـــرق جديـــدة تربط بيــن المحافظـات ، ممــا انعكــس إيجابيــا علــى معــدلات التنميــة العمرانيــة فــي تلــك المحافظــات.

كما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيـــز فـــرص التكامـــل الاقتصـادي مـــن الـــدول المجـــاورة علـــى طـــول المحـاور الرئيسيـــة بيـــن الشـــرق و الغـــرب وبيـــن الشــمال والجنـــوب.

و تحقيـــق الاستغلال الأمثـــل لثـــروات مصـــر القوميـــة ممثلـــة فــي مناطــق التعديـــن للســـياحة. المســاهمة فــي الخــروج مــن الــوادي الضيــق وتعميــر مناطــق جديــدة فــي الصحـــراء الغربيـــة وشـــمال ســـيناء وخدمـــة مناطـــق التنميـــة الزراعيـــة.

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