تحليل.. كيف أهدى تشافي الكلاسيكو على طبق من ذهب لـ ريال مدريد؟

حسم ريال مدريد كلاسيكو الأرض الـ 187 أمام غريمه التقليدي برشلونة بهدفين لهدف، في قمة الجولة الـ 11 من الليجا السبت.

الإنجليزي جود بيلينجهام فرض نفسه نجمًا للكلاسيكو بعدما قاد الريال لريمونتادا على البارسا، بعد التأخر بهدف ليسجل هدفين منهم هدف في الوقت القاتل ليقود فريقه للفوز وتصدر الدوري.

وشهد الكلاسيكو سيطرة في الشوط الأول لصالح أصحاب الأرض البارسا، بينما سيطر الميرنجي بالكامل على مجريات الشوط الثاني.

وسيطر رفاق جوندوجان على مجريات الشوط الأول بالطول والعرض، وسجلوا هدفًا مبكرًا وكانوا قريبين من الثاني وسط تحجيم خطورة الثنائي فينسيوس جونيور وبيلينجهام.

لكن في الشوط الثاني انعكس الآية لصالح رفاق جود وسيطروا على اللقاء وسجلوا هدفين قادتهم لحسم الكلاسيكو الثاني على التوالي في الليجا.

“الدستور” في السطور التالية، تكشف كيف أهدى تشافي الكلاسيكو على طبق من ذهب لـ ريال مدريد؟

تشكيل خاطئ

أخطأ تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في بداية تشكيل البارسا للقاء، حيث دفع بجواو كانسيلو بمركز الجناح الأيمن بدل لامين جمال بجانب إينيجو مارتينيز المدافع بجانب كريستنسن.

ولم يستغل تشافي قدرات كانسيلو في مركز الجناح حيث لم تظهر خطورته كثيرًا وكان من الممكن أن يشارك في الوسط بدلًا من الجناح أو في مركز الظهير على أن يشارك أرواخو بدلًا من مارتينيز المتواضع بجانب مارتينيز.

وكان لامين جمال أو رافينيا حل أخطر في جبهة فيرلاند ميندي ظهير الريال الذي قدم مستوى متواضع.

تغييرات قتلت اللقاء

وبعد مرور نصف ساعة من اللقاء كانت الأمور سجال بين الفريقين، إلا أن تشافي قرر إعطاء الأفضلية للملكي بإشراك روبرت ليفاندوفسكي العائد من الإصابة بدلًا من فيران توريس الذي أزعج دفاعات الريال بتحركاته الكثيرة والخفيفة.

ولم يقدم ليفا أي شيء منذ نزوله للملعب حيث أعطى حرية أكثر لاندفاع مدافعي الريال بجانب البطئ في التحضير للهجمة المرتدة للبارسا.

وبالدقيقة 72 أنهى تشافي بدنيًا على وسط ملعب البارسا، بعدما أخرج الشاب فيرمين لوبيز وأدخل روميو الذي لا يشارك كثيرًا بسبب معدله البدني الضعيف.

وكان من الممكن الإبقاء على الشاب لوبيز لمجاراة وسط ملعب الريال، أو إخراج جوندوجان الذي أنهار بدنيًا منذ الشوط الثاني.

وتأخر تشافي في إدخال لامين جمال، بعدما سيطر كامافينجا على الجناح الأيمن للبارسا بعد دخوله بدلًا من ميندي وأعطى أفضلية عددية أكثر أيضًا لوسط الملكي.

عدم التأمين الدفاعي

وبدا الريال مسيطرا بشكل كامل على أخر 15 دقيقة من اللقاء وأصبح أكثر خطورة، حينها كان من الخطأ عدم حفاظ تشافي على النتيجة التي قد تكون مرضية له بدلًا من الهزيمة والتأخر في الترتيب.

وكان من الممكن إدخال مدافع آخر بجانب الرباعي الدفاع أو لاعب وسط آخر للزيادة العددية على بيلينجهام الذي دائمًا ما كان خطيرًا في الدقائق الأخيرة هذا الموسم مع الريال.