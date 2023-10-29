الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الوداد يستضيف الترجى فى مواجهة نارية بنصف نهائى الدورى الإفريقى

الوداد والترجي
الوداد والترجي

يستضيف فريق الوداد البيضاوي المغربي، نظيره الترجي التونسي، في الثامنة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على استاد (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وسيطمح كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، من أجل تسهيل المهمة في مباراة الإياب.

وكان الترجي، قد بلغ الدور نصف النهائي، بالفوز على مازيمبي الكونغولي، بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، بينما وصل الوداد لهذا الدور، بعد تخطيه إنيمبا النيجيري، بالفوز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

ذكريات آخر مواجهة

ويخوض الفريقان، مباراة الليلة، بذكريات آخر مواجهة جمعتهما في لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (موسم 2018-2019)، الذي أقيم على استاد رادس، والذي انتهى بفوز الترجي بهدف دون رد، بعد انسحاب الوداد من المباراة، بعد الاعتراض على قرار إلغاء هدف صحيح له، وبعد اكتشاف عدم وجود تقنية «فار».

الأزمة امتدت آنذاك إلى أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمحكمة الرياضية الدولية، قبل أن يتم صدور حكم برفض استئناف الوداد، وإعلان الترجي بطلًا لتلك النسخة.

وسيعول الوداد، بقيادة مدربه عادل رمزي، على جهود كل من السنغالي بولي سامبو جونيور، ومنتصر لحتيمي، وهشام بوسفيان، ويحيى جبران، وسفيان أحناش.

وسيفتقد الفريق المغربي، خدمات كل من الليبي حمدو الهوني، وأرسين زولا، لعدم اكتمال التعافي من الإصابة التي لحقت بهما.

وعلى جانب آخر، سيعتمد الترجي، على قدرات كل من أسامة بوقرة، وحسام تقا، والثنائي البرازيلي رودريجو، ويان ساسي، والمدافع الجزائري محمد الأمين توجاي.

وسيدير مواجهة الليلة، طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي المصري أمين عمر.

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