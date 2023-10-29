الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تصنف في 11 تخصصًا بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2023

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن تصنيف شنغهاي للموضوعات أصدر تصنيفه الجديد لعام 2023، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في 6 تخصصات في مجال العلوم الهندسية، وفي 3 تخصصات في مجال علوم الحياة، كما صنفت لأول مرة هذا العام في مجال العلوم الطبية، والعلوم الطبيعية.

وأشار الجيزاوي، إلى أن الجامعة قد صُنِفَت طبقًا للفئات التالية:

- الفئة من 101-150 عالميا في مجال العلوم البيطرية والفئة الثالثة محليًا مع جامعتي القاهرة وبني سويف.

- الفئة من 151-200 عالميا في مجال العلوم الزراعية والفئة السابعة محليا مع جامعتي الفيوم وطنطا.

- الفئة من 201-300 عالميا في مجال الهندسة الميكانيكية والفئة الثانية محليا مع جامعة المنصورة.

- الفئة من 201-300 عالميا في مجال هندسة الاتصالات ومع جامعتي أسوان والمنوفية محليًا.

- الفئة من 201-300 عالميا في مجال علوم وتكنولوجيا الأغذية والفئة الثانية محليا مع عدد من الجامعات المصرية.

- الفئة من 301-400 عالميا في مجال الرياضيات والفئة الرابعة محليا مع جامعة الزقازيق.

- الفئة من 301-400 عالميا في مجال علوم وهندسة الطاقة والفئة الثالثة محليا مع عدد من الجامعات المصرية.

- الفئة من 301-400 عالميا في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية والفئة الخامسة محليا مع عدد من الجامعات المصرية.

- الفئة من 401-500 عالميا في مجال هندسة علوم الكمبيوتر والفئة الثالثة محليا مع جامعة أسوان.

- الفئة من 401-500 عالميا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية والفئة الثانية محليا مع عدد من الجامعات المصرية.

- الفئة من 401-500 عالميا في مجال العلوم البيولوجية الإنسانية ومع جامعتي كفر الشيخ وقناة السويس محليًا.

وأضاف أن تصنيف شنغهاي الدولي للموضوعات الاكاديمية والبحثية قد بدأ منذ عام 2009 ويحتوي على تصنيف الجامعات في أكثر من 54 مجال علمي تتضمن العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية وقد تم تصنيف أكثر من 5000 جامعة في 96 دولة.

ووجّه رئيس جامعة التهنئة للقيادات الاكاديمية والادارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة وبكليات الطب البشري، والطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والهندسة بشبرا والهندسة ببنها لهذا التميز.

وأكد رئيس الجامعة، أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

جامعة بنها العلوم والهندسة علوم الحياة تصنيف شنغهاوى ناصر الجيزاوى

مواد متعلقة

إقبال كبير على قوافل جامعة بنها الطبية بقرية نوى بشبين القناطر

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة

جامعة بنها الأهلية تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر

جامعة بنها تنظم قوافل طبية وبيطرية بقرية نوى بشبين القناطر

محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بمدينة شبين القناطر

محافظ القليوبية يتابع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

محافظ القليوبية يفتتح مبادرة "أنت الحياة" بشبين القناطر

بـ239 معدة.. "مياه القليوبية" تستعد لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

بالأسماء.. مدير أمن سوهاج يتابع استخراج المتوفين والمصابين من تحت أنقاض "منزل شندويل"

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

تقرير ميكالى يحسم خلاف أعضاء الجبلاية بشأن بديل وائل رياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية: نحذر من عواقب ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعى ضد سكان غزة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)