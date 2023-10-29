المشاركون بمسابقة بورسعيد للقرآن الكريم يزورون مسجد مصر

تستعد محافظة بورسعيد للدورة السابعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإشراف ودعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المنسق العام والمدير التنفيذي.

زيارة للمشاركين من الرابطة العالمية والوفود لدار القرآن الكريم



وأعلنت اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن الرابطة العالمية للمسابقات الدولية والتي تضم كافة رؤساء المسابقات من أنحاء العالم قد أبدت رغبتها في حضور مسابقة بورسعيد، وذلك في دورتها السابعة والتي تحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور، وذلك بعد أن حققت نجاحا كبيرا خلال دوراتها الـ 6 السابقة.

للمرة الأولى عقد جمعية عمومية لجميع المسابقات الدولية بالعالم في مصر

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المنسق العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أنه سوف يجري للمرة الأولى عقد جمعية عمومية لجميع المسابقات الدولية بالعالم في مصر خلال فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، مما يضيف للمسابقة في دورتها السابعة ويجعلها محط أنظار العالم أجمع في هذا العام.

وأوضح المنسق العام، أن الرابطة العالمية للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم، تُضيف للمسابقة خلال زيارتها، حيث تختص بالتنسيق بين رؤساء المسابقات علي مستوي العالم، وتقدم الدعم الفني واللوجيستي، وتعمل علي تبادل الحكام بين المسابقات، وتقدم دورات للمحكمين لتوحيد معايير وأسس التقييم بالمسابقات الدولية، وعقد دورات للمتسابقين.

وأوضح المدير التنفيذي أنه سوف يجري تنظيم زيارة لرؤساء المسابقات الدولية للقرآن الكريم بالدول المختلفة والمشاركين بمسابقة بورسعيد إلي دار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مسجد مصر، وذلك خلال فعاليات المسابقة والتي يشارك بها متسابقين من كل جنسيات العالم، وعلق نستهدف خلال المسابقة التسويق لبلادنا الحبيب مصر وتعريف العالم أجمع كيف تهتم بالقرآن الكريم.

1370 متسابقا من داخل مصر و375 من كافة دول العالم

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني تقدم لها 1370 متسابق من داخل مصر و375 من كافة دول العالم، ويجري عقد التصفيات النهائية حتي يشارك منهم 12 متاسبق من داخل مصر و30 من الخارج بالمسابقة الدولية والتي تجري فاعلياتها من 2 إلي 6 فبراير من عام 2024، وذلك في 4 فروع وهم: حفظ القرآن الكريم كامل بقراءة كاملة للذكور والإناث، والصوت الحسن في التلاوة المجودة مع إتقان الحفظ والأحكام والمقامات الصوتية للذكور فقط، والابتهال والإنشاد الديني للذكور والإناث، والأطفال من سن 6 سنوات حتى 12 سنة في حفظ القرآن الكريم كاملا مع حفظه لتفسير جزء عم الجزء الثلاثين للذكور والإناث.