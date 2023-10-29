الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شكرى: حرمان المدنيين فى غزة من المياه النظيفة لا يتوافق مع المواثيق الدولية

سامح شكرى
سامح شكرى

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر مستمرة في تعزيز سبل التعاون مع دول حوض النيل بيقين راسخ، خاصة أن التعاون عبر الأنهار المشتركة ليس صعب المنال، ومن الممكن تحقيقه بنجاح في حالة الالتزام بالنوايا الحسنة، وعدم انتقاء القانون الدولي.

وأوضح شكرى، خلال كلمته في أسبوع القاهرة السادس للمياه، أن انتهاج هذا النهج سيحقق تنفيذ المشروعات على نحو يفيد الجميع دون حساب طرف على آخر، بما من شأنه يعم الرخاء والاستقرار في جميع دول حوض النيل.

ولفت وزير الخارجية إلى أن التعاون في أحواض الأنهار العابرة للحدود حق للإنسان، ويظهر ذلك جليًا في حالة الندرة التي تعاني منها مصر، خاصة أنها تعتمد على نهر النيل المصدر الأول والأهم للمياه، وهو نهر عابر للحدود، وتعد هى دولة المصب الأخيرة.

كما أكد وزير الخارجية، خلال كلمته في أسبوع القاهرة السادس للمياه، أن ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة وحرمانهم من حقوقهم في الوصول للمياه النظيفة، هو فعل يتسم بعدم المشروعية، وذلك وفقًا لكل القوانين والمواثيق الدولية التى توضح  حقوق المدنيين خلال النزاعات المسلحة، مع وجود تأثيرات كبيرة منها عدم توفر المياه.

"أسبوع القاهرة للمياه".. علامة فارقة فى أجندة المياه العالمية

وانطلقت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه"، صباح اليوم الأحد، تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور وزراء الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، والخارجية سامح شكري، والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلًا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

سامح شكري وزير الخارجية مصر حوض النيل أحواض الأنهار اسبوع القاهرة قطاع غزة

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