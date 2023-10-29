الأحد 29 أكتوبر 2023
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سياسي

مايسة عطوة: كلمات الرئيس السيسى خلال الملتقى والمعرض الدولى للصناعة طمأنت المصريين

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب،  بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكدة أن الكلمة حملت العديد من الرسائل الهامة والتي كان أبرزها أن الجيش المصري قوي وقادر على حماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري، وأن مصر حريصة على أن تلعب دورا إيجابيا في القضية الفلسطينية، بجانب توضيح الرئيس السيسي مخاطر الحرب الإقليمية، من خلال توضيحه أننا حذرنا مرارا وسابقا من أن اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة، في ظل تفاقم التصعيد الذي يشهده قطاع غزة، بجانب ترحيب الرئيس السيسي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار في غزة.

طمأنة المصريين 

وأكملت عطوة، أن كلمة الرئيس لا تخلو من طمأنة الشعب على بلادهم بقوله «مصر دولة قوية جدًا لا تمس وعلى الكل احترام سيادتها ومكانتها» اطمئنوا على بلادكم واستمروا في العمل والبناء، لا سيما أن مصر لم تكن يومًا متآمرة ولا انتهازية ولم تكن غايتها سوي استقرار الدنيا كلها والاهتمام بالبناء والاعمار والاهتمام ببناء الشخصية المصرية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تشديدات القيادة السياسية الدائمة على حماية الأمن القومي للبلاد، هي رسائل يجب أن تعيها دول المنطقة جيدًا وعلى رأسها من يسعى لجر المنطقة للصراع المسلح.

الترحيب بقرار الأمم المتحدة 

وثمنت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ترحيب الرئيس السيسي بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفورى للعنف في غزة، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية  ودعم الشعب الفلسطيني باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية القضايا، كما أن مصر تسعى لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة ويتحقق ذلك من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وانتقدت عطوة استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الإسرائيلية بحق المواطنين بفلسطين، والذي وصل لاجتياح بري وقصف جوي، في ظل انقطاع وسائل الاتصال، ليتمكن جيش الاحتلال من ارتكاب جرائمه مع غياب التوثيق لهذه الجرائم.

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