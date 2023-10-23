مايسة عطوة: تحركات السيسي بشأن القضية الفلسطينية تؤكد "مكانة مصر"

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن جهود مصر وتحركاتها في القضية الفلسطينية تدل على زعامة مصر ودورها المحورى لوقف الصراع والحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، دون العبء بأي قوانين دولية أو إنسانية، لافتة إلى أن مصر وضعت العالم أمام مسؤولياته وشددت على لسان قائدها، على ضرورة التحلي بالمسؤولية للحيلولة دون توسع نطاق الحرب الدائر الآن، والذي ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأثرها.

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها اليوم، أن الدولة المصرية موقفها ثابت وراسخ حول القضية الفلسطينية، وأنها ستظل داعمة لحين إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

كلمة الرئيس في قمة القاهرة للسلام تعبير عن إرادة الشعب المصري

وأوضح عطوة، أن كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام جاءت تعبيرا عن إرادة الشعب المصري تجاه عدوان الاحتلال وحمل العالم مسئولية ما يحدث، وهو ما يتطلب تضافر دولي لوضع حد لما يحدث من تصعيد تجاه الشعب الفلسطيني ووضعت خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية.

وأوضحت أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض تصفية القضية الفلسطينية بتهجير ما يقرب من اثنين مليون ونصف من أرضهم على حساب الدولة المصرية، موضحة أن ذلك الأمر مخالف للقوانيين الدولية، ويجب أن يكون هناك حماية دولية من قبل المجتمع الدولي لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، متسائلة: أين قيم الحضارة التي تحفظ حقوق البشر دون تمييز.

ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة اليوم الإثنين، لاستكمال نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.