الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء تدريب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا للطلاب بمسابقة أفضل ورقة سياسات بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

 


شارك وفد من طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومنسق مبادرة GRACE، فى الدورة التدريبية التي أقيمت بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية لطلاب الدراسات العليا.
حيث تم مشاركة هؤلاء الطلاب مسبقا في مسابقة أفضل ورقة سياسات، التي أُطلقت من قبل الجامعة والتى امتدت فعالياتها من شهر فبراير إلى شهر مايو وهذه المسابقة هدفت إلى تمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد، برعاية مكتب الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية، وتأتي هذه المبادرة كجزء من سلسلة الأنشطة والدورات التوعوية المخصصة لمكافحة الفساد، وبخاصة توعية الشباب الباحثين في الجامعات المصرية.
وتضمن اليوم التدريبي العديد من المحاضرات القيمة، حيث بدأت فعاليات اليوم باستقبال مدير الأكاديمية اللواء دكتور محمد سلامة للشباب الباحثين والتحدث معهم عن البحث العلمي وأهميته فى مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد وحثهم وتشجيعهم على كتابة المزيد من الأوراق البحثية وأوراق السياسيات، والتحدث عن الدور الرائد الذي يمكن أن تقدمه الأكاديمية من خلال مجالاتها العلمية فى نشر الوعي والثقافة واتاحة النشر للباحثين.

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كما اشتمل اليوم التدريبي على محاضرة عن الأمن القومى ومكافحة الفساد والشائعات وكيفية مكافحتها، ومناقشة تأثيرها السلبي على المجتمع ولاسيما المجتمع الجامعي، وتم عرض مجموعة كبيرة من الخبرات والمعلومات الخاصة بحرب الشائعات وكيفية التعامل معها وتحرى الدقة من الاخبار المقدمة قبل نشرها واهمية معرفة تأثيرها، وضرورة نشر الوعى فى المجتمع الجامعى مع الطلاب تجاه مثل هذه القضايا.
كما تضمن اليوم التدريبي ايضا محاضرة عن الأمن السيبراني وكيفية التعامل مع الانترنت وكافة وسائل التواصل الاجتماعي وكافة المنصات والبرامج التى يحتاج إليها الباحث وكيفية التعامل معها، والتعرف على ماهية البيانات المسموح بها تداولها والبيانات الغير مسموح تداولها فيما يخص العمل داخل الجامعة وكيفية التعامل مع الايميل الجامعي، واستخدماته ومجموعة اخرى من الموضوعات الهامة لتثقيف وتوعية الباحثين.
وقد حرص مدير الاكاديمية على تهنئة الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الاولى فى المسابقة من الجامعة والتقاط الصور التذكارية معهم.
وجدير بالذكر ان جامعة حلوان أطلقت مبادرة GRACE فى ديسمبر الماضى الخاصة بتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد وهي مبادرة أطلقها UNODC مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومتابعة هيئة الرقابة الادارية المصرية والتي تهدف إلى إكساب المجتمع الدولي المعرفة والخبرة في العمل مع المعلمين والأكاديميين والشباب وسلطات مكافحة الفساد لتعزيز ثقافة رفض الفساد ويشرف على تنفيذها وزارة التعليم العالي.
هذا وقد بدأت جامعة حل ان في إنشاء قاعدة بيانات ضخمة منذ عامين تحتوي على جميع الرسائل والأبحاث المنشورة أو المُقدَّمة من قبل الباحثين في الجامعة في مجال مكافحة الفساد والحوكمة والنزاهة والشفافية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة بمكافحة الفساد، ويتم تشجيع الباحثين على استكشاف هذه المواضيع في مختلف التخصصات العلمية نظرًا لطابعها الدولي والاجتماعي، وارتباطها الوثيق بالتنمية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي والحياة الاجتماعية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد ومنسق مبادرة GRACE بالجامعة، أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لمتابعة الأنشطة والفعاليات لجميع فئات المشاركين، سواء كانوا باحثين أو طلابًا أو أعضاء هيئة التدريس والإداريين، هذا بهدف نشر الوعي وتعزيز ثقافة مكافحة الفساد، وتطبيق الميثاق الأخلاقي المناسب لكل فئة منهم. وتسعى الجامعة أيضًا لتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية بالجامعة، وذلك تماشيًا مع سياستها لنشر الوعي بمعايير النزاهة والشفافية في البحث العلمي ومكافحة السرقة العلمية والغش العلمي في هذا المجال.

طلاب مرحلتى البكالوريوس جامعة حلوان لجنة مكافحة الفساد الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الشباب الباحثين مكتب الأمم المتحدة

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