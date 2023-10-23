جامعة حلوان تحصد المركز الأول مكرر بفريق "إيناكتس" فى المسابقة العالمية للعام 2023

فاز فريق إيناكتس ENACTUS"جامعة حلوان بالمركز الأول مكرر في مسابقة العالمية “1 Race for oceans للعام 2023 عن مشروعه "PLASEA"، والتي شارك بها الفريق باسم مصر، وتم الإعلان عن أنهم من الأربعة الأوائل على مستوي العالم Top four at the world level، وتهدف فكرة المشروع إلى تقليل أزمة البلاستيك التي تهدد الصيادين والحياة البحرية، من خلال إنتاج منتجات بلاستيكية بديلة من نباتات الأعشاب البحرية.

هذا وتمت مشاركة الطلاب فى هذه المسابقة بدعم كبير ورعاية من الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على تقديم كل الدعم لتشجيع الشباب على تطوير مشاريع مبتكرة تسهم في حماية البيئة وتعزز التنمية المستدامة.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه فريق جامعة حلوان، موضحًا أن هذا الإنجاز يعكس تفوق طلاب جامعتنا وإصرارهم على تقديم حلول مبتكرة لخدمة المجتمع، وحماية البيئة.

وقدم الدكتور "قنديل" التهنئة لفريق الجامعة على هذا الفوز الكبير وحثهم على المضي قدمًا في مساهمتهم القيمة في بناء مستقبل أفضل.

وعلى صعيد آخر، شارك أيضًا الفريق فى المسابقة المحلية السنوية الخاصة بمنظمة إيناكتس مصر بمشاركة 33 فريقًا من جامعات مصر، بمشروع استخدام مخلفات السجائر لصناعة منتجات ضرورية، وقد حصلت جامعة حلوان على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بهذه الفكرة.

وتهدف فكرة مشروع "Cigacycle" إلى إعادة تدوير مخلفات السجائر إلى 5 منتجات، وهى "ورق الإيصالات، ودفاتر الملاحظات، وطارد الناموس، والمبيدات الحشرية، وفلتر المياه".

وبعد ٩ أشهر استطاع فريق العمل على الحصول على المركز الثالث، والحصول على أكثر من ٥ دروع من شركات عالمية مختلفة.

وتعد هذه المسابقات بمثابة منصة تستهدف مساعدة الطلاب من أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة، وتحفز على التنمية المستدامة في مجتمعاتهم المحلية.

هذا وتمت مشاركة الطلاب فى المسابقات تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الأستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ مدحت علام، مدير إدارة النشاط العلمي.