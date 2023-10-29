الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. مصر تواجه أذربيجان في كأس العالم للميني فوتبول بالإمارات

منتخب الميني فوتبول
منتخب الميني فوتبول

يخوض منتخبنا الوطني الأول  للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" اليوم ثاني مبارياته بكأس العالم، والذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 4 نوفمبر المقبل.

 

ويلعب منتخبنا أمام نظيره الأذربيجاني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات المجموعة السابعة بالدور الأول للمونديال، والتي تضم معه منتخبات أذربيجان والكويت والعراق.


وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في مباراته الأولى بكأس العالم على منتخب الكويت بنتيجة 0/2 أحرزهما أحمد جابر الديك وعادل مجدي كامل.


كما حقق المنتخب الأذربيجاني الفوز في مباراته الأولى على المنتخب العراقي بنتيجة 0/2 أيضا.


ويشارك منتخبنا في المونديال على مستوى الرجال لأول مرة في تاريخه بصفته بطل إفريقيا 2021، حيث توج منتخبنا باللقب الإفريقي، وكان منتخبنا قد حصد المركز الرابع في منافسات كأس العالم للسيدات بأوكرانيا، ونفس المركز في مونديال الشباب تحت 23 سنة بأوكرانيا أيضا.


ويخوض منتخبنا البطولة بلاعبين تم اختيارهما من الدوري المصري للميني فوتبول.


أما منتخب أذربيجان فيشارك في المونديال لأول مرة أيضا بصفته بطل أوروبا  2022. وتعد مباراة اليوم هي الأقوى لمنتخبنا الوطني في إطار منافسات الدور الأول، والفوز بها يعني ضمان التأهل لدور الـ 16 ممن المونديال.


من جانبه قال أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمشرف العام على المنتخب ورئيس الاتحاد العربي للعبة عن الفوز الأول لمصر في المونديال: “الحمد لله من جد وجد ومن زرع حصد .. إنه يوم لن ينسى من ذاكرة الاتحاد فخور بتأسيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، منظومة ولدت كبيرة بالجهد والعرق  في أول بطولة كأس عالم للميني فوتبول تشارك فيها مصر يفوز المنتخب المصري على منتخب الكويت، وكذلك على مستوى التحكيم المصري الحكم الدولي المصري سعيد اليماني كان حاضرا في مباراة  افتتاح كأس العالم بين منتخب الإمارات ومنتخب الهند”.


ويضم  منتخبنا الوطني 17 لاعبا هم: علي غزال، هشام خميس، أحمد جابر الأطروش، حسام حسن محمد،إابراهيم كمال، عمر نعمان، مروان عيسي، عابد إيهاب، محمد ياقوت، طارق باهي، جمال محمد مبروك، عادل مجدي كامل، محمود السيد، أحمد جابر إبراهيم، طه محمود، محمد بابادين، ومحمود جمال.


ويقود الجهاز الفني التونسي وجدي دردور مديرا فنيا، ويعاونه أنسي نبيل مدربا عاما، عصام الشرقاوي مدربا، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب،  أحمد نحلة مديرا إداريا، واللواء طبيب الدكتور محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخب. 

 

ويرافق البعثة  الحكم الدولي المصري سعيد اليماني المشارك في كأس العالم بالإمارات.

الميني فوتبول 3 بطولات كأس العالم أزربيجان 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الكويت

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