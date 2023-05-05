الاتحاد المصري للميني فوتبول يحتفل بعيد سوهاج القومي

نظمت منطقة سوهاج للميني فوتبول احتفالية بمركز شباب الزهور بمدينة سوهاج بمناسبة عيد سوهاج القومي ذلك بحضور أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن، ومحمد زكريا، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة منطقة سوهاج للميني فوتبول والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري وعرض فنى لذوي القدرات والهمم وفرق الميني فوتبول النسائية وفرق الهيئات الشبابية والرياضية المشاركة بالاتحاد ، وكذلك تم تنفيذ بعض العروض الفنية مثل التحطيب وعرض التنورة، بالإضاف لتنفيذ مباراة لذوي القدرات والهمم وبعدها مباراة للفتيات ومباراة للشباب

وتم تكريم المركز الأول والثاني من الفائزين في المباريات.

من جانبه، أوضح أحمد سمير رئيس الاتحاد أنه تم إدراج منافسات ذوي القدرات والهمم وأولها المباراة التي نفذت اليوم بسوهاج.

وأكد على الاستمرار الدائم في نشر اللعبة علي مستوي الجمهورية تماشيا مع رؤية القيادة التنفيذية ورؤية الدولة المصرية.

وفى سياق متصل، أكد محمد زكريا، وكيل مديرية الشباب والرياضة لشؤون الرياضة في كلمته نيابة عن الدكتور محمد فريد شوقى وكيل الوزارة أن المديرية داعمة دائماً للاتحاد والمنطقة من خلال نشر أنشطة الاتحاد ومشاركة الهيئات على مستوى المحافظة.