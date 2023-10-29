الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بسرقة الشقق السكنية بشبرا

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة شبرا، اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق بمنطقة شبرا.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

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وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم له معلومات جنائية، وقام بارتكاب واقعة سرقة (3 هواتف محمولة) بأسلوب "التسلق" من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة شبرا، وبإرشاده تم ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميله مدير محل هواتف محمولة.

كما أقر بسرقته العديد من الأغراض من الشقق السكنية، ويقوم ببيعها بالأسواق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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