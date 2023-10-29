الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليوم.. مرسي علم تستقبل 4 آلاف سائح علي متن 27 رحلة طيران

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 27 رحلة طيران سياحي دولي تُقل علي متنها 4 آلاف سائح،  قادمين من مطارات أوروبية، وذلك ضمن 153 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم سلطات مطار مرسى علم  الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 5 رحلات من المطارات التشيكية، و4 رحلة من بولندا، و7 رحلة من ايطاليا، ورحلة من بلجيكا، و5 رحلات من المانيا، رحلتين من مصرى، ورحلتين من سويسرا.

تفاصيل جداول التشغيل الاسبوعية لرحلات الطيران بمطار مرسى علم

وكشفت جداول التشغيل الاسبوعية لرحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولي، أن المطار يستعد بداية من امس السبت، وحتى الجمعة المقبلة، لاستقبال 153 رحلة طيران دولية أوروبية تصل على مدار أيام الأسبوع الجاري، حيث تجرى السلطات المختصة بالمطار عملية تسهيل إجراءات الوافدين من الجنسيات المختلفة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة فور وصولهم إلى أرض المهبط.

وكشفت جداول الوصول الاسبوعية أن من المقرر وصول 153 رحلة طيران دولية اوروبية من عدة دول مختلفة اكثرها وصولًا من دولة المانيا والتشيك وكذلك إيطاليا وبولندا وبلجيكا وهولندا.

تداول 490 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر  


في سياق آخر أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تحقيق تداول مقداره 490 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي، وحققت الصادرات تداول 335 ألف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 ألف طن.

 فيما شهد ميناء سفاجا تداول 315 الف طن بضائع بكمية صادر 188 ألف بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 ألف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 ألف بكمية صادر49 الف بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 ألف طن.

بينما شهد ميناء السويس تداول 32 الف طن بضائع بكمية صادر 22 ألف بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن، فيما تم تصدير 76 ألف طن فوسفات من ميناء ابوالغصون والحمراوين.

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