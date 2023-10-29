الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس جايتانو أريكو الكاهن

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس جايتانو أريكو الكاهن، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إن جايتانو أريكو، مؤسس جماعة مرسلي قلبي يسوع ومريم الأقدسين، ولد في 19 أكتوبر 1791م في سكنديجليانو، وهي قرية صغيرة في نابولي بإيطاليا.

عائلته

كان هو الثاني من بين تسعة أطفال من عائلة فقيرة متدينة تعيش حياة التقوى ومحبة الأخرين، والده يدعى بسكوالي إريكو وأمه تدعى مارسيجليا إريكو وكان يدير مصنعًا صغيرًا للمكرونة، وكانت والدته تعمل في نسيج النول وكان يساعد والده في مستودعه، ويزور المرضي ويعتني بهم.

عندما كان طفلاً، كان يُعرف في القرية الصغيرة بأنه طفل صالح ومطيع. في سن الرابعة عشرة شعر جايتانو بأنه مدعو إلى الكهنوت والحياة الدينية. وفى عمر الـ 16 عاما تقدم للانضمام في مدرسة الإكليريكية التابعة لأبرشية نابولي وتم قبوله. وبدأ دراسته في يناير 1808م، وبسبب دخل عائلته الضئيل لم يسمح له بالإقامة في المدرسة. لذلك قام بالتسجيل كطالب يومي تطلب منه السير لمسافة ثمانية كيلومترات إلى المدرسة والعودة كل يوم.

خلال سنوات تكوينه في المعهد الإكليريكي، كان متفوقاً في دراسته. لقد كان مخلصًا جدًا لحياته الروحية ولم يفوت أبدًا القداس اليومي وقبول القربان المقدس. بينما كان لا يزال يعيش في المنزل مع والديه، تمكن من مساعدتهم أيضًا. وأشار القرويون إلى حرصه على ملء أيامه بدراسات الكهنوت، وزيارة المرضى يوم الخميس، وحتى يوم الأحد، سار في البلدة مشجعًا الأطفال على حضور دروس التعليم المسيحي وبعد اجتيازه جميع المواد اللاهوتية والفلسفية بتفوق سيم كاهناً في 23 سبتمبر 1815م في كنيسة سانت ريستيتوتا داخل حدود كاتدرائية نابولي على يدي الكاردينال روفو سيلا.

بعد فترة وجيزة من رسامة تم تعيينه في منصب مدرس. على مدار العشرين عامًا التالية، قام بتدريس طلابه بتفانٍ مثالي. تلقى طلابه، الذي عهد إليه رعايتهم، مادتي التربية والتنشئة الروحية. بحرص شديد وحماس طموح، نقل إليهم مبادئ العقيدة المسيحية والقيم الأخلاقية.

كما خدم باهتمام ومحبة الخدمة الرعوية في كنيسة رعية القديسان كوزماس وداميان. تميزت خدمته بأربعة اهتمامات أساسية: إعلان الكلمة. وسر المصالحة: والمساعدة المادية والروحية للمرضى ونكران الذات. كان كل مبدأ من مبادئ جايتانو وسيلة لإعلان وإعلام جميع الرجال والنساء بأن لديهم أبًا يحبهم في الله. وفى كل عام ، كان يسافر الى باجاني في ساليرنو لعيش في خلوة روحية وفى عام 1818م اثناء الصلاة ، وقع حدث غير عادي - حدث غير حياته إلى الأبد. ظهر له القديس ألفونسو دي ليغوري في رؤيا وأخبره أن الله يريده ان يؤسس جماعة دينية جديدة، فلبي النداء واسس جماعة باسم جماعة مرسلي قلبي يسوع ومريم الأقدسين.

ورحب أهل سكندجليانو بفرح بالخبر القائل بإن الله أراد كنيسة تكريما لوالدة يسوع مريم العذراء سيدة الآلام في قريتهم الصغيرة، ورغم كل الصعاب، فقد تم بناء الكنيسة كما أراد الله.. باركت كنيسة سيدة الآلام في 9 ديسمبر 1830م. وبنى أيضا منزل صغير له وكان يعيش مع أخ علماني. ليستقبل كل الذين طالبين الإرشاد الروحى. وفد نال موافقة الكرسي الرسولي لاعتماد هذه الجماعة الجديدة. وقد كرس ذاته بثبات واهتمام وصبر إلى سر المصالحة وكان يضحى بذاته من اجل رعيته ولا يرفض أحدًا منهم . ولهذا فهو يندرج بين تلك الشخصيات المميزة من الكهنة الذين لا يتعبون، والذين جعلوا من كرسي الاعتراف مكانًا يوزعون منه رحمة الله، ويساعدون البشر إلى إيجاد أنفسهم وإلى محاربة الخطيئة والتقدم في مسيرة الحياة الروحية.

كانت الطريق وكرسي الاعتراف الأماكن المفضلة للنشاط الرسولي للقديس جايتانو. كانت الطريق الذي تفسح له مجال اللقاء بالأشخاص وكان يوجه إليهم دعوته المعتادة: "الله يحبك، متى سنلتقي؟"، وكان يمكنهم في كرسي الاعتراف أن يلتقوا برحمة الآب السماوي.. كم شفى من جراح النفس بهذا الشكل! وكم حمل من الأشخاص إلى المصالحة مع الله من خلال سر التوبة! بهذا الشكل أصبح القديس جايتانو أريكو خبيرًا في "رسالة" الغفران، واهتم في تعليمه على مرسليه موجهًا إليهم هذا التحريض: "الله، الذي لا يريد موت الخاطئ، هو دومًا أكثر رحمة من خدامه؛ لذا كونوا رحماء قدر استطاعتكم، لأنكم بهذا الشكل ستجدون رحمة لدى الله".



كان يصوم باستمرار، وغالبا ما يأخذ الخبز والماء فقط ليعطي نصيبه من الطعام للفقراء.. كان جلد الذات جزءًا من كفّارته، مقدّمًا بتواضع عن الخطايا العديدة التي جرحت قلب يسوع. لم يتعب أبدًا من السفر والوعظ وسماع الاعترافات وتشجيع قبول جسد ودم المسيح، ذكّر حضوره المريح والرعاية كل محبة الله الآب، مما دفع الكثيرين في البلدات والقرى الصغيرة إلى تسميته قديسًا.



توفي الأب إريكو في 29 أكتوبر 1860 الساعة العاشرة صباحاً عن عمر يناهز 69 عامًا.



كانت وصيته الأخيرة لمبشريه: "أحبوا بعضكم بعضاً وكن ملتزمين جداً بقواعدنا في ديسمبر 1876، أعلنه البابا لاون الثالث عشر موقرًا وأعلن البابا بولس السادس بطولة فضائله بمرسوم رسولي في 4 أكتوبر 1974م.

وقع البابا يوحنا بولس الثاني في 24 أبريل 2001 على مرسوم التطويب".



في 14 أبريل 2002، أعلنه البابا يوحنا بولس الثاني طوباوياً في 6 يوليو 2007 وقع البابا بنديكتوس الخامس عشر مرسومًا بالموافقة على معجزة التقديس، وفي الأول من مارس 2008 قام البابا بنديكتوس السادس عشر بإعلانه قديسا.