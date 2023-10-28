السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تحتفل اليوم بعيد القدّيسَين سمعان ويهوّذا الرسولَين

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بعيد القدّيسَين سمعان ويهوّذا، الرسولَين، ويذكر اسم سمعان في المقام الحادي عشر في لائحة أسماء الرسل، لا نعلم شيئًا عنه إلا أنه ولد في قانا الجليل (كفر كنا) وأنه يلقب بالغيور، ويهوذا هو تداوس وهو الرسول الذي سأل يسوع في العشاء الأخير لماذا يُظهر نفسه لتلاميذه فقط ولا يُظهر نفسه للعالم.

العظة الاحتفالية 

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أقام  المسيح مرشدين ومعلّمين للعالم كلّه "ووُكَلاءَ أَسرارِ الله"  ودعاهم ليكونوا لامعين ومنيرين كالمشاعل، لكن ليس في بلاد اليهود فقط.. بل في كلّ مكان تحت أشعّة الشمس، للناس القاطنين في أنحاء العالم، إذًا، فإنّ القدّيس بولس كان محقًّا حين قال: "ما مِن أَحَدٍ يَتَوَلَّى بِنَفْسِه هذا المَقام، بل مَن دَعاهُ اللهُ".

إن كان الرّب يسوع يعتبر أنه عليه إرسال تلاميذه كما أرسله الآب، كان ضروريًّا جدًّا أن يكتشف هؤلاء المدعوّين للامتثال به ما هي المهمّة التي أرسل الآب ابنه من أجلها. لذا، شرح لنا بطرق مختلفة طبيعة مهمّته الخاصّة. فقد قال يومًا: "ما جِئتُ لأُدعُوَ الأَبرار، بَلِ الخاطِئينَ إِلى التَّوبَة". 

واستطرد: "قَد نَزَلتُ مِنَ السَّماء لا لِأَعمَلَ بِمَشيئتي بل بِمَشيئَةِ الَّذي أَرسَلَني"، وفي مرّة أخرى: "فإِنَّ اللهَ لَم يُرسِلِ ابنَه إِلى العالَم لِيَدينَ العالَم بل لِيُخَلَّصَ بِه العالَم". لقد لخّص مهمّة الرسل ببضع كلمات عندما قال إنه أرسلهم كما أرسله الآب: بذلك، سيفهمون أنه يتوجّب عليهم أن يدعوا الخطأة إلى التوبة، أن يشفوا المرضى جسديًّا وروحيًّا؛ وفي مهمّتهم كوكلاء، ألاّ يحاولوا أبدًا العمل وفقًا لإرادتهم الخاصّة، بل وفقًا لإرادة الذي أرسلهم؛ أخيرًا، أن يخلّصوا العالم بقدر ما يتلقّى هذا الأخير تعاليم الرّب يسوع المسيح.

 

الكنيسة اللاتينية أعضاء الكنيسة اللاتينية احتفال الكنيسة اللاتينية احتفالات الكنيسة اللاتينية اعياد الكنيسة اللاتينية

مواد متعلقة

الكنيسة القبطية الارثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة البابا ديوسقورس الثاني

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى مجموعة من القديسين

الكنيسة اللاتينية: سلطات اليهود حرّضت على قتل المسيح

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى مار ديمتريوس الشهيد

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى زلزلة القسطنطينية العظيمة

الكنيسة اللاتينية: الاحتمال ينتج عنه مكافآت كبرى من الله

"الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى استشهاد القديس بندلائيمون

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الأربعاء التاسع والعشرون من زمن السنة

الأكثر قراءة

الرئيس الفلسطينى: كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل؟

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

أحمد موسى عن حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى: مصيبة.. والجثث تفحمت

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»

وزير الجيش الإسرائيلى: ليست لدينا مصلحة فى توسيع نطاق الحرب مع غزة