الكنيسة القبطية الارثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة البابا ديوسقورس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بذكرى نياحة البابا ديوسقورس الثاني وعلى خلفية الاحتفالات قال السنكسار الكنسي ان في مثل هذا اليوم من سنة 511 ميلادية تنيح الأب القديس ديسقورس الحادي والثلاثون من باباوات الإسكندرية. وقد قدم بطريركا بإرشاد الروح القدس بعد نياحة سلفه القديس يوحنا. كان هذا الأب وديعا في أخلاقه، فاضلا في علمه وعمله، كاملا في حياته. حتى أنه لم يكن من يشبهه في جيله.

رسامته بطريرك

فقدم بطريركا بإرشاد الروح القدس، وكانت باكورة أعماله أنه بعد ارتقائه الكرسي المرقسي كتب رسالة جامعة إلى الأب القديس ساويرس بطريرك إنطاكية ضمنها القول عن الثالوث الأقدس المساوي في الجوهر والألوهية، ثم شرح التجسد، وأن الله الكلمة قد اتحد بجسد بشرى كامل في كل شئ بنفس عاقلة ناطقة، وانه صار معه بالاتحاد ابنا واحدا، ربا واحدا، لا يفترق إلى اثنين، وأن الثالوث واحد قبل الاتحاد وبعده، لم تدخل عليه زيادة بالتجسد.

ولما وصلت هذه الرسالة إلى الأب ساويرس، قرأها وفرح بها وتلاها على الشعب الإنطاكي، فاستبشر بها وكتب إلى القديس ديسقورس رد الرسالة يهنئه بالرئاسة المسيحية وأن يعتمد في جميع أقواله وأفعاله على الأمانة التي وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر بنيقية، وعلى ما أمروا به من القوانين والسنن، ولما وصلت هذه الرسالة إلى الأب ديسقورس قبلها بفرح وأمر بتلاوتها فقرأت من فوق المنبر ليسمعها كل الشعب.

وكان هذا الأب مداوما على التعليم والقراءة وحض الكهنة في كل بلد وتوصيتهم على حراسة الرعية.

ولما أكمل سعيه تنيح بسلام.

من جهة أخرى شهدت أرض الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، رسامة ٥٤ شماس في رتبتي إبصالتس وأغنسطس، بيد نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

وصلى نيافته القداس الإلهي صباح اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ٢٨ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة أغنسطس، و ٢٦ آخرين في رتبة إبصالتس.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها، وشعبها من بينهم أسر الشمامسة الجدد

كما نظمت إيبارشية شبين القناطر وتوابعها مؤتمر للآباء كهنة الإيبارشية، في يومي ٢٣ و٢٤ أكتوبر الجاري، تحت عنوان "حسب قلبي"، في بيت اللوتس بمنطقة عرابي بالعبور، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية.



حاضر في المؤتمر أصحاب النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه وشباب اسكندرية، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأب القمص يوحنا باقي، والأب القس مايكل اسحق.

تضمن المؤتمر بجانب صلوات القداس الإلهي والمحاضرات، تسبحة نصف الليل، ومناقشة بعض الأمور الرعوية.