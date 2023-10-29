الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه تم إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس.

 

جاء ذلك خلال نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

 

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس.

 

وأضافت أن هناك اشتباكات مسلحة مع الاحتلال شرقي نابلس، موضحة أن هناك قصف إسرائيلي مكثف على شمال قطاع غزة.

 

وأشارت إلى أن هناك قصف إسرائيلي عنيف يستهدف عددا من المنازل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

 

وانقطعت الاتصالات أمس لساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.

القاهرة الإخبارية إعلام فلسطينية نابلس قصف إسرائيلي قطاع غزة

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