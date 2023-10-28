سمير فرج: هذا أقوى سلاح تمتلكه حماس.. وإسرائيل لن تستخدم سلاح الأعصاب

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن هناك جهدا مصريا كبيرا في ملف الأسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية، وسيتم الإعلان عن الجهود المبذولة في الوقت المناسب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قوات الاحتلال تستخدم القنابل الزلزالية في حربها على قطاع غزة، من أجل هدم الأنفاق، كما أن هذه القنابل استخدمت في الحرب العالمية الثانية، وتم تطويرها لهدم المفاعلات النووية التي تنشئها إيران تحت الأرض.

وتابع، أن قوات الاحتلال لم تتقدم وتوقفت على مدخل باب حنين، ولم تتمكن من التقدم، خوفًا من الخسائر الباهظة، موضًحا أن قوات الاحتلال فشلت في عمليتها أمس على قطاع غزة، وإسرائيل في موقف صعب لا تدري كيف تحرك أمورها.

قوات الاحتلال لا تستطيع استخدام سلاح الأعصاب حفاظا على الأسرى

وأكد، أن أقوى سلاح تمتلكه المقاومة الفلسطينية هو الأسرى، كما أن هناك جهودا مصرية كبيرة تبذل في هذا الأمر، ولا تستطيع قوات الاحتلال استخدام سلاح الأعصاب حفاظا على الأسرى.