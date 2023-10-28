وزير الرى: جهود مصرية خلال رئاسة الأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، كارل هيرمان جوستاف، وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا، وذلك قبيل إنطلاق فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" غدًا الأحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو

وخلال اللقاء أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، على استمرار الجهود التى تبذلها مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة، وصياغة "رؤية إفريقيا للمياه" لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ (إفريقيا التي نريدها)، مشيرًا لأهمية تعزيز دور مختلف الدول فى الأمكاو.

كما أكد وزير الموارد المائية والري، خلال اللقاء، على أهمية عرض قضايا المياه في إفريقيا أمام العالم وتبني رسائل متكاملة تعكس قضايا القارة الإفريقية خلال كافة المحافل الدولية، وتوحيد الرؤى الإفريقية خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه بإندونيسيا فى عام ٢٠٢٤.

حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة ناميبيا

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة ناميبيا، حيث يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية لمسودة بروتوكول التعاون بين مصر وناميبيا فى مجال الموارد المائية.

كذلك، توجه الدكتور هانى سويلم، بالدعوة للجانب الناميبى للمشاركة فى المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى تخدم قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن أسبوع القاهرة السادس للمياه، يطلق غدًا الأحد، ويتضمن عددًا من الفعاليات وورش العمل والندوات المتعددة، وذلك بمشاركة ٦٤ كيانًا إقليميًا ودوليًا، خلال جلسات وورش العمل.

كما تم البدء في تشغيل المنصة المتكاملة لأسبوع القاهرة للمياه بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة والتي تشتمل على كافة الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع.