السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أهل فلسطين: انقطع الاتصال بالانترنت ولكن الاتصال بالله والدعاء له لن ينقطع أبدًا

غزة
غزة

بعد تعمد إسرائيل قطع خطوط التواصل والإنترنت عن فلسطين لم يتبقى لأهل فلسطين الا الدعاء لله عز وجل وما دام الاتصال بالانترنت انقطع فالاتصال برب العالمين لن ينقطع أبدًا قالت شركة “جوال” الفلسطينية نأسف للإعلان عن الانقطاع الكامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في ظل العدوان المتواصل مضيفة في الساعات الأخيرة تم تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل الفلسطينيين بالعالم الخارجي وكتب تلفزيون فلسطين في تغريدة على موقع "إكس": “أن فلسطين تشهد الآن القصف الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب وقال الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه يواصل توجيه ضرباته التى تستهدف عدة مناطق”.

 

إسرائيل قطع خطوط التواصل الإنترنت فلسطين شركة جوال

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