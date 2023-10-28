السبت 28 أكتوبر 2023
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محطة تل أبيب

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

تعثر وزير الجيش الإسرائيلي
تعثر وزير الجيش الإسرائيلي

تعثر يوآف جالانت، وزير الجيش الإسرائيلي، وكاد أن يسقط خلال عودته إلى مقعده في مؤتمر صحفي مشترك، عقد اليوم، مع بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبيني جانتس الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية.

وأدلى وزير الجيش الإسرائيلي بتصريحات حول تطورات العملية العسكرية ضد قطاع غزة، لاسيما بعد القصف العنيف الذي شنته قواته برًا وبحرًا وجوًا، أمس الجمعة، تمهيدًا لاحتمالية الاجتياح البري للقطاع.

"جالانت" يكاد أن يسقط

وبعد الانتهاء من الرد على أحد الأسئلة الموجهة له، كاد وزير الجيش الإسرائيلي أن يسقط قبل التمكن من الجلوس باعتدال على مقعده المجاور لنتنياهو.

وصافح جالانت، جانتس، وخلال مرور الأخير للتوجه إلى المنصة في المؤتمر، ظهر وزير الجيش الإسرائيلي وهو يكاد يسقط، إلا أنه جلس على المقعد ليعتدل بعدها.

وخلال المؤتمر، تحدث نتنياهو وجالانت وجانتس عن العملية العسكرية ضد غزة، ومدى إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة حماس الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الأسرى الموجودين لديها داخل القطاع المحاصر، في محاولة لترويج ثقتهم في الخروج من هذه الحرب دون هزيمة.

لا مصلحة لإسرائيل في توسيع نطاق الحرب

من جانبه، قال نتنياهو إن الحرب في غزة صعبة وطويلة، موضحًا أن هناك قوة خاصةً دخلت إلى القطاع المحاصر خلال العملية التي تم تنفيذها أمس.

ووصف نتنياهو الحرب في غزة بـ"حرب استقلال ثانية" لإسرائيل، موضحًا أنه يتم إصدار تحذيرات للفلسطينيين بالتوجه من شمال القطاع إلى الجنوب.

من جانبه، أكد جالانت أن إسرائيل ليست لديها مصلحة في توسيع نطاق الحرب الحالية، والتي تجرى ضد غزة.

وأشار وزير الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته متأهبة على كل الجبهات، وأنها تحارب ضد غزة برًا وبحرًا وجوًا.

إسرائيل وزير الجيش الإسرائيلي حكومة الطوارئ الاسرائيلية نتيناهو يوآف جالانت

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