السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منددة بالعدوان المستمر.. فيفى عبده: أنقذوا أطفال غزة

فيفي عبده
فيفي عبده

علقت النجمة فيفي عبدة على القصف المستمر من قبل الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والذي اسفر عن موت الآلاف من الأطفال الفلسطينيين على مدار 20 يوميا.

ونشرت فيفي عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو تضمن مشاهد من المعاناة التي تعرض لها أطفال قطاع  غزة “وعلقت قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينشف دم كل ظالم على قد ما نشفتوا ريق الأطفال الأبرياء في غزة".

وأضافت: “يا عالم أنقذوا أطفال غزة من الإبادة دي يا رب الطف بيهم وانصرهم وارحمهم إنت قادر على كل شيء”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة وانقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت أمس السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وعبرت أكثر من 30 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المقرر أن تكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

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