السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يستوعب 100 سيارة.. أبرز المعلومات عن موقف ناهيا الجديد بعد تشغيله

موقف سرفيس ناهيا
موقف سرفيس ناهيا

أعلنت محافظة الجيزة تشغيل موقف ناهيا ترعة الزمر الجديد الجديد أسفل محور الفريق كمال عامر لضبط منظومة السرفيس، ضمن خطة تطوير وتحديث منظومة المواقف وتقنين أوضاعها والحد من ظاهرة التحميل من خارج الموقف، وينضم إلى موقفي سرفيس أرض اللواء للخطوط الداخلية وخطوط الأقاليم.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المعلومات عن موقف ناهيا الجديد والذي يعد أحدث المواقف الحضارية التي تم إنشاؤها أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق حي بولاق الدكرور.

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يستوعب 100 سيارة.. محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء موقف سرفيس ناهيا

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محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل موقف سرفيس ناهيا الحضاري

موقف ناهيا الجديد

يقام موقف ناهيا الجديد على مساحة 3400م2 ويستوعب 100 سيارة ويضم منطقة تجارية، بجانب عدد من ساحات الانتظار للسيارات الخاصة وغرف إدارية وخدمية ومناطق تجارية وترفيهية لخدمة المترددين، يضم موقف ناهيا الجديد كافة المواقف العشوائية التي كانت موجودة من قبل ويخدم الموقف خطوط ناهيا المعتمدية - ناهيا الكفر - ناهيا إسعاف تحرير - ناهيا شهاب وعرابي.

يأتي تشغيل موقف ناهيا الجديد فى إطار حرص المحافظة على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان المناطق المحيطة بمحور الفريق كمال عامر لتحسين حركة المرور.

إشادة المواطنين

من جانبهم، أشاد العديد من المواطنين من سكان مختلف الأحياء بمحافظة الجيزة بتشغيل موقف ناهيا، وتقول هدير هلال، إحدى أهالي منطقة العجوزة، إنه مؤخرا انتشرت العديد من المواقف العشوائية في منتصف الشوارع دون وجود ضوابط وهو ما كان يتسبب في العديد من المشكلات للأهالي بالإضافة إلى عرقلة حركة المرور.

ومن جابنها أكدت إيمان صلاح، إحدى أهالي منطقة أرض اللواء التابعة لمحافظة الجيزة، على أن هناك طفرة حقيقة تشهدها محافظة الجيزة في مشروعات الطرق والكباري والمحاور والتي على رأسها محور كمال عامر والذي اختصر الطرق من كل الأماكن، علاوة على تنفيذ عدد من مواقف السرفيس التي تساعد في القضاء على العشوائية.

وأضافت نجلاء محمد، إحدى أهالي منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، أن أكثر المناطق المستفيدة من تشغيل موقف ناهيا أسفل محور الفريق كمال عامر هما سكان منطقتي بولاق الدكرور والعجوزة والذي ساعد في تقريب الأماكن لهم بشكل سريع ومختصر.

موقف سرفيس ناهيا

موقف سرفيس ناهيا
موقف سرفيس ناهيا
موقف سرفيس ناهيا
موقف سرفيس ناهيا
محافظة الجيزة موقف ناهيا ترعة الزمر الجديد ا محور الفريق كمال عامر موقف ناهيا موقف ناهيا الجديد منظومة السرفيس

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