يستوعب 100سيارة.. محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء موقف سرفيس ناهيا

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية، لتكون بديلاً عن المواقف العشوائية، التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتعكس مظهر غير حضاري.

وتفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة؛ لمتابعة إنتظام العمل بالمواقف التي تم افتتاحها مؤخراً، والوقوف على نسب إنجاز الأعمال بالمواقف وأعمال التطوير الجاري تنفيذها.

وأشار المحافظ، إلى أن الأعمال تأتى فى إطار حرص المحافظة على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان المناطق المحيطة بمحور الفريق كمال عامر؛ لتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار ونقاط ترفيهية وتجارية حضارية تليق بالحياة الكريمة التى تنشدها الدولة لكل مواطن.

وشملت جولة المحافظ، تفقد سير العمل بمواقف السرفيس الداخلى وموقف الأقاليم وساحات الانتظار بمنطقة أرض اللواء، حيث تابع "راشد" انتظام حركة دخول وخروج السيارات بالمسارات المخصصة لها موجهاً بسرعة تسكين كافة السيارات الخاصة بخطوط السير التي تخدمها تلك المواقف والترويج لها لتسهيل وصول الركاب إليها.

كما تابع المحافظ أعمال التشطيب النهائية لموقف سرفيس ناهيا والتوسعات الخاصة به بإجمالى مساحة 3400م2، والتي من المقرر أن تستوعب نحو 100 سيارة سرفيس إلى جانب إقامة عدد من ساحات الانتظار للسيارات الخاصة والغرف الإدارية والخدمية والمناطق التجارية والترفيهية لخدمة أهالى المنطقة.

وشدد المحافظ، على رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع مدير مديرية الإسكان والشركة المنفذة للأعمال بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال و إبراز المظهر الجمالى ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول وتوفير أقصى مساحة إستيعابية لمنع الإنتظار العشوائى بالمناطق المحيطة ومراعاة المعايير الهندسية والتخطيط المرورى الملائم لحركة سير السيارات خلال عملية الدخول والخروج للمواقف والساحات وعدم تعارضها مع حركة المرور بالمحاور والشوارع المحيطة بها وتوفير اللوحات الإرشادية والمرورية الإلكترونية بالأحجام المناسبة لإرشاد قائدى المركبات والمترددين على الموقف وإستخدامها للإعلان على التعريفة المرورية لمختلف الخطوط.

وناقش المحافظ، مع المواطنين من أصحاب الوحدات التجارية والمارة بمحيط سلم ناهيا وأعمال التطوير المحيطة به للاستماع لآرائهم تجاه الأعمال ومقترحاتهم حولها ووجه ببحث عدد من الشكاوى والمطالب الخاصة بهم وسرعة الرد عليها، مشدداً على رئيس حي الدقى بمنع أي مظاهر للعشوائية وإستثمار كافة المساحات الشاغرة وعدم السماح بالتعدي عليها.

كما حرص محافظ الجيزة على تفقد أعمال رد الشئ لأصله عقب أعمال إصلاح كسر بخط مياه الشرب أسفل مطلع كوبرى ناهيا بشارع السودان حيث شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من أعمال ترميم الطريق ووضع الطبقة السطحية للأسفلت لإستعادة الإنسيابية المرورية بالشارع.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة لمتابعة الأعمال وتلافى عدد من الملاحظات الخاصة بأعمال المرافق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الغاز الطبيعى العاملة بالقطاع وذلك قبل استلام المشروع.

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته