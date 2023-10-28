السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدحت قريطم يوجه نصائح للسائقين في حال وجود شبورة مفاجئة

مدحت قريطم
مدحت قريطم

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن طريق القاهرة الإسكندرية الصحراو، لم يكن به أي مشاكل ولكن حادث اليوم سببه سحابة ضبابية نزلت فجأة.

وأضاف "قريطم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه في حال نزول شبورة مفاجئة فعلى الناس أن تهدئ السرعة على 40 كيلو كحد أقصى، مؤكدًا أن الحادث نشب بسبب سيارتين اصطدما ودخل فيهما أتوبيس واشتعلت فيهم النيران وجاء أتوبيس آخر من الخلف وهكذا توالت السيارات.

كيفية التعامل مع الشبورة المفاجئة؟

وأكد أن الحادث متكرر في دول كثيرة ولكن على الناس معرفة كيفية التعامل الفوري فعلى السائق أن يسير في منتصف الطريق، ويستعمل إضاءة الإنذار، وإشعال الضوء الداخلي، مشيرًا إلى أن السائق إذا اشتدت الشبورة يلتزم أقصى اليمني ويركن بسيارته في مكان آمن حتى تنقشع الشبورة، لأنه لو كانت منذ البداية لكان المرور أغلق الطرق.

وأوضح أن جهاز الخدمة الوطنية يقوم بإجراءات إصلاح الطريق والذي تمر بسبب الحرارة الشديدة بعد الحادث، مؤكدًا أنه لابد من ترك مسافة آمنة مع السيارات لمنع وقوع الحوادث.

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