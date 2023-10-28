حبس صيدليين نصبا على شركة حكومية فى 21 مليون جنيه

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم، حبس شقيقين صيدليين متورطين في تكوين ثروة 21 مليون جنيه بطريقة غير مشروعة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



وتبين أن الصيدليين امتنعا عن سداد المديونية المستحقة عليهما لصالح "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، الأمر الذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح تلك الشركة بلغ إجماليها 21 مليون جنيه.



وتمكنا وذويهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الكسب التى قاما بها المذكوران بـ(21 مليون جنيه تقريبًا).