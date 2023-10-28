خبير استراتيجى: خطط إسرائيل كلها أصبحت فى يد حماس.. و7 أكتوبر عملية نوعية

قال اللواء محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية إن ما حدث يوم 7 أكتوبر مختلف؛ لأن لأول مرة يفكر قادة حماس في استهداف هدف نوعي وهو الوحدة العسكرية الإسرائيلية المسئولة عن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المقاومة قبل ذلك كانت عاجزة عن رد العدوان.

وأضاف قشقوش في حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "هذا عمل كبير جدًا من حماس لأن القطاع مُحاط بسياج حديدي بارتفاع 6 أمتار وعمق خرساني 10 أمتار بسبب الأنفاق".

اللواء محمد قشقوش: هجوم 7 أكتوبر “لخبط” إسرائيل

وتابع: "قادة حماس فكروا خارج الصندوق واخترقوا الحاجز عن طريق الطيران الشراعي ونفذوا هجمات على هذا الهدف بشكل مفاجئ بنسبة 100%".

وأشار إلى أن هذا الهدف الذي استهدفته حماس يضم كل الوثائق الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وبالتالي جزء كبير من خططهم أصبحت في يد حماس حاليًا بما فيها الأفراد وأجهزة الكمبيوتر".

وأكد: "هذا لخبط إسرائيل بشكل كبير جدًا لأنهم حاليًا يفكرون في أي عمل عسكري مضاد يعرفون إن خططهم لدى حماس".