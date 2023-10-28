السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة لإزالة التعديات المخالفة بالبناء فى كفر سعد بدمياط

دمياط
دمياط

شددت الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، على التصدي لأى تعد على الأرض الزراعية حيث قاد اللواء أحمد قاسم أحمد، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، حملة مكبرة تمكنت من إزالة فورية لأعمال حفر بشرق المدينة التابع لقرية الرياض مركز كفر البطيخ بغرض عمل مخالفة فى وجود محمد عبد السلام نائب القرى  ومسئول القسم الفنى ورئيس قرية الرياض، وتمت الإزالة وردم الحفر الموجود وما زالت المتابعة مستمرة لوقف أى تعد.

 

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في  دمياط، حملات الإزالة لكل أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تابع الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس مركز ومدينة كفر سعد، حملات إزالة التعديات المخالفة سواء أبنية أو مقابر، حيث تم إزالة حالتي تعد على مقبرة بقرية أبو عدوي التابعة للوحدة المحلية بأم الرزق برئاسة ميمي السعداوي، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى ورئيس الوحدة المحلية بأم الرزق ومسئول القسم الفني بأم الرزق وتمت الإزالة بمعرفة المواطن.

 

وجرى إزالة حالة تعد على مقبرة بقرية بكفر سعد البلد برئاسة ميمي السعداوي، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى ورئيس الوحدة المحلية بكفر سعد ومسئول القسم الفني بكفر سعد البلد وتمت الإزالة بمعرفة المواطن.

 

ووجه الدكتور محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفرسعد، بالمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة في المهد دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كفر سعد دمياط أحداث دمياط الدكتورة منال عوض اخبار دمياط

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