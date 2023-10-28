السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مستقبل وطن" يطلق مبادرة "السلع المخفضة لمحدودي الدخل" في منيا القمح

مبادرة السلع الأساسية
مبادرة السلع الأساسية

تواصل مصر جهودها في رفع المعاناة المالية عن كاهل المواطن المصري محدود الدخل، حيث نظم حزب مستقبل وطن عصر اليوم مبادرة "المنافذ المتنقلة للسلع الأساسية المخفضة" في مدينة منيا القمح تحت رعاية أحمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، وهي المبادرة التي لاقت استحسان جميع المواطنين.

السلع الأساسية بأسعار مخفضة

وفرت المبادرة السلع  الأساسية بأسعار مخفضة تناسب جميع الطبقات الاجتماعية المختلفة، ومنها الزيت والسكر والأرز وبعض المعلبات الجافة.

وساعد وجود مبادرة حياة كريمة في قرى مصر، على بناء علاقة قوية مع المواطنين، وساعدت أيضا على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة.

وساهم وجود مبادرة حياة كريمة، على إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بنبوع مصر، عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيا، وتقوم المبادرة بالاستفادة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية وتسعى لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك.

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محافظ القليوبية يتابع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

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محافظ سوهاج يوجه مسئولي التموين بالتوسع في تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

مبادرة حياة كريمة

وتعتبر “حياة كريمة” هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير لعام ٢٠١٩، تهدف إلى تحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة.

 

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل عديدة بالمشروعات ة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج والتكفل بمصاريفه.

 

ومن أهداف المبادرة التخفيف عن كاهل المواطنين لمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم  اليومية. 

مبادرة السلع الأساسية

مبادرة السلع الأساسية
مبادرة السلع الأساسية
مبادرة السلع الأساسية
مبادرة السلع الأساسية
مبادرة السلع الأساسية
مبادرة السلع الأساسية
مبادرة السلع الأساسية
مبادرة السلع الأساسية
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