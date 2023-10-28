السبت 28 أكتوبر 2023
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فن

محمد محسن يعيد غناء "حب الوطن فرض عليا" لـ محمد عبدالوهاب (فيديو)

محمد محسن
محمد محسن

أعاد المطرب محمد محسن غناء أغنية "حب الوطن فرض عليا" للراحل محمد عبدالوهاب وذلك داخل الاستديو الخاص به.

 

ونشر محسن مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ظهر فيه وهو يغني أغنية "حب الوطن فرض عليا" وعلق قائلًا: "حُبّ الوطن فرض عليّا، أفديه بروحي وعينيّا ألحان: محمد عبدالوهاب وكلمات: أمين الهجين".

 

آخر أعمال محمد محسن الغنائية

وطرح المطرب محمد محسن مؤخرًا، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "تَجَاوَز"، وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "تَجَاوَز" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى إبراهيم، وألحان محمد محسن، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر أسامة الهندي.

 

youtube

 

وتقول كلمات الأغنية: 

"تَجاوَز وعدّي بدون التفات إلى ذكرياتك وكلّ اللي فات لكلّ الدموع والسنين والحاجات هنفّض هدومي مِ الماضي وامشي وحزني هخبّيه في دفتر هوامشي ماحدّش هيقدر يطبطب عليك، مفيش إيد هتسند إيديك غير إيديك، يا هتعيش بتندم على عُمر فاتك يا تفتح لبُكرا شبابيك حياتك لقدام هنمشي.. هتمشي.. وهمشي.. ندور ويّا عقرب ساعاتي وساعاتك".

المطرب محمد محسن محمد محسن حب الوطن حب الوطن فرض عليا محمد عبد الوهاب أمين الهجين

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