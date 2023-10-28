وكيل "صحة مطروح" يتابع تقديم الخدمات الصحية بمستشفى الأطفال التخصصي

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، جولة مرورية على مستشفى الأطفال لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الكافى من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

تركيب المحول الكهربائي

وبدأ "سالم" جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الحضانات حيث تابع موقف وتطور الحالة الصحية للمرضى من واقع السجلات الخاصة بهم، موجها بتذليل أي عقبات لأى مريض والتدخل بنفسه وبصفة شخصية عند الحاجة وفى أى وقت لراحة المرضى.

وتفقد "سالم" التجهيزات الجارية بقسم العناية المركزة بطاقة استيعابية 8 أسرة تمهيدا لافتتاحه حيث إنه تم الانتهاء من الفرش والتجهيزات الطبية وعمل شبكة الغازات وفي انتظار تركيب المحول الكهربائي ومد الكابلات الكهربائية اللازمة للتشغيل.

دراسة تنفيذ فكرة عمل وحدة تخاطب بمستشفى النجيلة

كما تفقد الصيدلية والمعمل ومركز التخاطب، موجها بضرورة الاهتمام والتعامل برفق مع الأطفال حرصا على تقديم خدمة طبية لائقة بأطفال مطروح موجها بدراسة تنفيذ فكرة عمل وحدة تخاطب بمستشفى النجيلة المركزى فى ضوء الاحتياج.

سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة



وقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والطاقم الطبي والإداري وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى، مؤكدا أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

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