السبت 28 أكتوبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

الدكتور محمود زكي
الدكتور محمود زكي

شارك الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، في  اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.

تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أكتوبر

جدير بالذكر اأه خلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أكتوبر، ومنها إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" في احتفالية دولية كُبرى بالعاصمة الإدارية، وتكريم مجموعة من الشباب المُبدعين والنابغين والمُبتكرين في العالم الإسلامي.

وفى سياق متصل حققت جامعة طنطا إنجازات كبيرة وسط الجامعات المصرية في التصنيف الصيني شنغهاي للموضوعات هذا العام.

حيث احتلت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في موضوعات التكنولوجيا الحيوية، الذى ظهر للمرة الأولى في التصنيف بوجودها في المركز 201:300، وعلوم هندسة الطاقة جاءت في المركز 151:200، كما حققت المركز الثاني محليا في الهندسة الكيميائية وجاءت في المركز 301:400، والمركز الخامس في مجال العلوم الصيدلانية وجاءت في المركز 301:400، والمركز السادس محليا في العلوم الزراعية  بوجودها في المركز 151:200 وطب الفم والأسنان في المركز 201:300. 

أًشاد الدكتور محمود زكى بظهور الجامعة في 6 موضوعات هذا العام  بالتصنيف وهي (البايوتكنولوجي، وعلوم طب الفم والأسنان، والعلوم الصيدلية، والطاقة والعلوم الهندسية – العلوم الزراعية – الهندسة الكيمائية) مقارنة بـ3 موضوعات فقط في العام الماضي وهو ما يعد إنجازًا غير مسبوقا يضاف إلى إنجازات الجامعة، واستمرارًا لتصدر الجامعة للمراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية، موضحًا أن ذلك يأتي نتاج الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي، مشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة وجودة انتاجهم العلمي. 

يذكر أن تصنيف شنغهاي أحد أهم التصنيفات العالمية، ويعتمد على خمس مؤشرات رئيسة حيث يقوم بتصنيف الجامعات في 54 مادة عبر العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية.

ويعتمد التصنيف الصيني في تقييمه على خمس معايير رئيسية وهي الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول Q1 ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين في مجالات التصنيف المختلفة وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية في هذا المجال.

جامعة طنطا عام الإيسيسكو للشباب العاصمة الإدارية الدكتور محمود ذكى وزير التعليم العالي

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