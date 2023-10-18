الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة طنطا يدعمون القضية الفلسطينية ويؤيدون قرارات الرئيس السيسي

مظاهرات جامعة طنطا
مظاهرات جامعة طنطا

أعلن طلاب جامعة طنطا، والعاملين بها  التأييد والدعم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، حيث أكدوا فى مظاهرات حاشدة اليوم دعمهم لموقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما، مدركين جيدا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، التي هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومي المصري، ولذلك أكدوا  دائما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي.

وأعلن طلاب جامعة طنطا، تأييدهم لموقف الدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية، وتفويضها لها في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي.

كما أدان المشاركون في المظاهرة انتهاكات جيش الاحتلال  وارتكابه جرائم حرب ضد المواطنين فى قطاع غزة، مؤكدين أن ما يحدث يعد تعد صارخ لكل القوانين الدولية بعد استخدامهم أسلحة محرمة دوليًا فى ضرب المنشآت المدنية فى قطاع غزة مما تسبب فى استشهاد آلاف الأبرياء معظمهم من الأطفال وسط حالة من صمت من دول الاتحاد الأوروبي، وأن ما حدث هو كارثة ضد الإنسانية، وأن استهداف المستشفيات بالقصف جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، مؤكدين أن استهداف جيش الاحتلال الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها ويحرمها القانون الدولي الإنساني وكل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية ويجب على الأمم المتحدة اتخاذ مواقف عاجلة ضد انتهاكات جيش الاحتلال.

مظاهرات جامعة طنطا
مظاهرات جامعة طنطا
مظاهرات جامعة طنطا
مظاهرات جامعة طنطا
مظاهرات جامعة طنطا
مظاهرات جامعة طنطا
طلاب جامعة طنطا يدعمون القضية الفلسطينية ويؤيدون القيادة السياسية برفض التهجير من غزة والحفاظ على مقدرات الأمن القومى جامعة طنطا الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء تأييدهم لموقف الدولة المصرية نتهاكات جيش الاحتلال وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف استهداف جيش الاحتلال الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين

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