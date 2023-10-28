بمشاركة نواب.. مظاهرات في باريس تنديدا بجرائم إسرائيل على غزة

شارك الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، في مظاهرة احتجاجية دعما للشعب الفلسطيني.

وهتف المتظاهرون: "غزة، غزة، باريس معك" و"إنها الإنسانية التي تقتل، أطفال غزة، أطفال فلسطين" و"إسرائيل قاتلة".

وشارك في المظاهرات نواب توشحوا بكوفيات وأعلام فلسطين، ومن بينهم النائب عن الخُضر أوريليان تاتشي والنائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جيروم لوغافر.

وقالت نائبة رئيس بلدية كورباي-إيسون بوسط البلاد إلسا توري، إن "وقف إطلاق النار أمر ملح لوقف قتل النساء والأطفال والرجال".

كما حملت الفنانة الكوميدية سامية أورزمان خلال المظاهرة لافتة كتب عليها "أين ذهبت إنسانيتنا؟، مضيفة: "ليس من الصواب عدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وأن يموت آلاف المدنيين من دون أن ينبس أحد ببنت شفة".

وقال متظاهر ناشط في حزب فرنسا الأبية في تصريح لوكالة فرانس: "في الولايات المتحدة هناك آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار، وفي بلدان أخرى أيضا، وفي فرنسا هذا محظور".

وسبق، وتظاهر أكثر من 100 ألف شخص، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في أماكن أخرى من المملكة المتحدة، بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.