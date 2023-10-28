السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

العشرى: افتتاح الرئيس السيسى المعرض الدولى للصناعة دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص

اجتماع
اجتماع

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن افتتاح وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات يعطي قوة كبيرة لهذا الملتقى وللصناعة المصرية ويعتبر دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص خاصة في ظل هذه الظروف.
وشدد "العشري"، خلال مشاركته في هذا الملتقي والمعرض الدولي على أهمية  المساندة لكل القرارات السياسية التي يتخذها الرئيس السيسي خلال هذه الفترة للحفاظ علي الأمن الوطني المصري ومساندة القضية الفلسطينية قائلًا: «نحن نؤيد هذه القرارات ونقف خلف الرئيس السيسي».
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات.
وتفقد الرئيس السيسي، المعرض الدولي للصناعة، والمقام حاليًا فى مركز المنارة للمؤتمرات.

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