وفد ليبي يزور غرفة القاهرة لبحث سبل التعاون الاقتصادي

بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري سبل تعاون اقتصادي مصري ليبي جديد في القطاعات المختلفة على الصعيد التجاري والاستثماري.

جاء ذلك خلال زيارة وفد اقتصادي ليبي لغرفة القاهرة أمس الخميس واستقبل الوفد الليبي نيابة عن رئيس الغرفة شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة وأشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، في حين كان الوفد الليبي مكونًا من "عادل المصري الجعفري مدير عام الهيئة العامة للمناطق الصناعية الليبية - علي البهلول مدير الشركة المنظمة للمؤتمر الدولي المنتظر تنظيمه خلال الفترة القادمة - المهندس محمد الحجاوي وكيل الهيئة العامة للمناطق الصناعية - عبدالله القماري مدير شركة الروفان للمقاولات العامة".

وبحث الجانبان سبل التعاون في الفترة القادمة على الصعيدين الاستثماري والتجاري، خاصة أن مصر وليبيا تربطهما علاقات تاريخية تحتم مناقشة طرق جديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة.

وأكد شريف يحيى أن غرفة القاهرة تفتح أذرعها لزيادة التعاون مع الأشقاء في ليبيا في كافة المجالات، خاصة على الصعدين الاستثماري والتجاري المتبادل، وهناك تشجيع من القيادة السياسية المصرية على دعم العلاقات المصرية مع كافة أشقائنا في الدول المختلفة، مشيرًا إلى أهمية دراسة احتياجات سوقي البلدين وتحديد الملفات والمميزات، والسعي إلى الدخول مباشرة في العمل، وأن جميع احتياجات الجانب الليبي سيتم مناقشتها، مطالبًا بأهمية وجود ملف كامل يتضمن كافة مطالب ومقترحات الجانب الليبي لعرضه على مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ اللازم، مشددًا على ضرورة وجود تكامل مصري ليبي في المرحلة القادمة في مختلف الشؤون الاقتصادية.

واستفسر اللواء صلاح العبد عن الوضع الأمني فيما يتعلق بالاستثمار في ليبيا، خاصة أن أولويات المستثمر هي العامل الأمني، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الإخوة في ليبيا في أنشطة كثيرة بعد بحث كافة الأمور التي يتطلبها التبادل الاستثماري والتجاري على كافة الأصعدة، وأن الجلسات المباشرة بين الجانبين تعتبر صحية جدًا للوصول إلى تعاون مثمر يفيد البلدين.

فيما استفسر أشرف هلال عن أهم التسهيلات التي يقوم بها الجانب الليبي للمستثمرين، خاصة المصريين، فيما يتعلق بالضرائب والجمارك وطرق التمويل والمميزات بشكل عام، من أجل دراستها وتحديد سبل التعاون في الفترة المقبلة.

ومن جانبه، قال عادل المصري الجعفري، مدير عام الهيئة العامة للمناطق الصناعية الليبية، إن ليبيا بها مناطق صناعية عديدة وتتيح مميزات على كافة الأصعدة سواءً ضريبية أو جمركية، وكذلك طرق التمويل والمواد الخام في كافة الأنشطة، مشيرًا إلى قوة القيمة الشرائية في ليبيا والتي تشجع على دخول السوق الليبي خاصة للاشقاء المصريين، وأنه سيتم إعداد ملف كامل سيتم إرساله للغرفة به كافة تفاصيل المناطق الصناعية وأماكنها ومميزاتها، ويتم حاليًا الترتيب لتنظيم مؤتمر دولي لتدشين بعض التعاقدات التي ستتم مع المستثمرين بالسوق الليبي سيشارك به عدد من كبرى الشركات الاستثمارية من مختلف الدول، وسيتم الإعلان عن موعده وإمكانية المشاركة فيه فور الانتهاء من الترتيبات النهائية له.