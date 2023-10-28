حملة المرشح عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية للدورة النقابية، برئاسة السيد هشام فاروق المهيري رئيس النقابة، ويأتي ذلك استكمالًا للقاءات والاجتماعات التي تعقدها الحملة الرسمية مع كل مكونات المجتمع المصري.

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي

ووقفت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي دقيقة حدادًا على أرواح كل الضحايا المدنيين الذين سقطوا في خضم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي، إن الحملة علقت أنشطتها لعدة أيام تضامنًا مع الأحداث في فلسطين وعلى حدودنا الشرقية، لأنها ليست قضية انتخابية، بل هي قضية وطنية وإنسانية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري واضح تجاه ما يحدث مع أشقائنا في فلسطين.

حملة المرشح عبد الفتاح السيسي

وثمن فوزي، خلال اللقاء دور النقابة في دعمها لقرارات السيد المرشح لحفظ الأمن القومي، فضلًا عن التواصل المستمر مع أعضائه والتحسين المستمر لبيئة العمل وتطوير العمال، مشيرًا إلى نشاطهم الملحوظ في المشاركة في الفعاليات التي تطلقها الوزارات المختلفة.

حملة المرشح عبد الفتاح السيسي

ومن جانبه، أكد وفد النقابة دعمه الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وأنه حريص على توعية أعضاء النقابة بما يحدث في مصر ودور القيادة السياسية في الحفاظ على الدولة رغم تحديات الوضع الراهن، فضلًا عن نشر الوعي بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، سواء للأعضاء داخل مصر أو خارجها عن طريق عمل ندوات ومؤتمرات مختلفة.

حملة المرشح عبد الفتاح السيسي

حملة المرشح عبد الفتاح السيسي