حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من النقابة العامة للمهن الرياضية

استكمالا للقاءات والاجتماعات التي تعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، استقبلت وفدًا من النقابة العامة للمهن الرياضية برئاسة الأستاذ دكتور فتحي ندا رئيس النقابة.

ورحب رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني محمود فوزي بوفد نقابة المهن الرياضية، ووجه الشكر للنقابة على جهودها في تنظيم فعاليات لتوعية الشباب بالمشاركة الإيجابية وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للرياضيين، مشيرًا إلى أهمية النقابة ودورها؛ كون الرياضة مرتبطة بالشباب الذين يمثلون أمل ومستقبل وعماد الدولة المصرية وأساس قوتها.

من جانبه، قدم وفد نقابة المهن الرياضية التحية والشكر للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيدين بقدرة المرشح الرئاسي على إدارة الدولة المصرية في ظل الظروف والأزمات غير المتوقعة، سواء كانت محلية أو إقليمية، مؤكدين القيام بدورهم التوعوي بعقد عدد من الفعاليات لتوعية المواطنين، وبخاصة فئة الشباب بضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

وأكدوا أن المرشح أولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب على مدار الفترة الماضية، فضلًا عن تدشينه عددا من الفعاليات والمؤتمرات بهدف إيجاد قنوات تواصل فعاله مع الشباب، بالإضافة إلى الاستراتيجية التي أطلقتها النقابة عام ٢٠٢٢م لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب الرياضيين.