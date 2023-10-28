استكمال جلسات محاكمة قاتل زوجته وابنتيه خنقا فى طنطا غدًا

تواصل محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، غدا الأحد، جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية وابنتيه خنقا بدائرة قسم أول طنطا.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد أن تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بأزمة نفسية نتيجة تراكم الديون عليه.

تحقيقات النيابة العامة مع المتهم

وكان المتهم اعترف أمام جهات التحقيق، أنه خطط للتخلص من زوجته صيدلانية طنطا وابنتيه أثناء نومهن بسبب تراكم الديون عليه، واستغل نومهن ودخل غرفة الأم وقبض بيديه حول رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة، وكرر ذات التصرف مع ابنتيه، وبعد أن تأكد من موت زوجته وابنتيه حاول التخلص من نفسه عن طريق فتح الغاز في الشقة، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، بعد أن امتلأت الشقة بالغاز.

وأشار المتهم بقتل زوجته صيدلانية وابنتيه إلى أنه فتح باب شقته وخرج تاركًا الغاز في الشقة حتى يكون حجته أمام جهات التحقيقات في أن الوفاة سببها الغاز، لكن شقيقة زوجته اتهمته بارتكاب تهمة قتل زوجته وابنتيها بعد أن عثرت عليهن جثثا هامدة، وألقي القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة.