السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسي تاو: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز

بيرسي تاو من مران
بيرسي تاو من مران الأهلي

قال بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز في المباراة المقرر لها الثالثة عصر غد على استاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.


وأكد "تاو" أن مباراة الأهلي وصن داونز غدًا ستكون مختلفة بكل تأكيد عن مواجهة الموسم الماضي، التي كانت لها ظروف خاصة، موضحا أن الفريق سيقدم أقصى ما لديه للعودة بنتيجة إيجابية.
وعبَّر تاو عن سعادته بالعودة من جديد  للعب في جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أنه شارك من قبل مع صن داونز، وهناك الكثير من الوجوه المألوفة بالنسبة له، والتي سوف يشاهدها غدا لاسيما المدير الفني وان كان الفريق الحالي قد  تغير عن الوقت الذي كان  متواجدا فيه.


وشدد تاو  على أن تركيزه حاليا ينصب على فريقه الحالي والسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في التأهل إلى نهائي البطولة.
 

الأهلي يواجه صن دوانز بالزي التلقيدي 

وكان الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غدٍ الأحد، عقد اليوم بأحد الفنادق بمدينة بريتوريا بحضور مندوبي الناديين ومسئولي اللجنة المنظمة للبطولة.

وحضر الاجتماع ممثلا عن النادي كل من: الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز، اداري الفريق والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني.

أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كل الأمور الإدارية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد بتوقيتي القاهرة وجنوب إفريقيا على استاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

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