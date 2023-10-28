السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مصر تتصدر إفريقيا وعربيًا.. ترتيب الجيوش عالميا 2023

الجيش المصري
الجيش المصري

ننشر ترتيب الجيوش عالميا للعام الجاري 2023، حيث حافظ الجيش المصري على ترتيبه بين أقوي الجيوش عالميًا وفقا لما كان أعلنه مؤشر “جلوبال فاير باور”.

وتستعرض جريدة “الدستور” في التقرير التالي،  ترتيب الجيوش عالميا 2023، وترتيب الجيش المصري.

 

 ترتيب الجيوش عالميا 2023


وعلى صعيد متصل، تأتي الولايات المتحدة في أولى قائمة ترتيب الجيوش عالميا، ويليها الجيش الروسي ثم الصيني في المرتبة الثالثة، واحتلت الهند المرتبة الرابعة، ثم المملكة المتحدة، وجاء جيش كوريا الجنوبية في المرتبة السادسة، تلاه جيش باكستان، ثم اليابان، فالقوات الفرنسية، وفي المرتبة العاشرة جاء جيش إيطاليا، بينما حافظ الجيش المصري على الترتيب الـ 15 بمستوى العالم.

 
ترتيب الجيش المصري عالميا 2023


ومن هذا الجانب، يتقدم “جيش مصر” القائمة الخاصة بأقوى جيوش العرب وإفريقيا، وتليها “السعودية” ثم الجزائر، ثم الجيش العراقي في المركز الرابع عربيا ثم الجيش الإماراتي، الذي حل خامسًا و56 عالميًا، ثم الجيش المغربي في المركز السادس عربيا و61 حول العالم، وتضم قائمة أقوى 10 جيوش في إفريقيا  بعد الجيش المصري جيش الجزائر، والذي يحتل المرتبة 26 حول العالم، ثم جيش جنوب إفريقيا والذي يحتل المرتبة 33 عالميًا، ثم جيش نيجيريا والذي يحتل المرتبة 36 حول العالم، ثم  جيش إثيوبيا والذي يحتل المرتبة 49عالميًا، جيش أنغولا يأتي في المرتبة السادسة افريقيا، والـ 55 حول العالم، كما يحتل الجيش المغربي المرتبة السابعة أفريقيا، وياتي جيش المملكة المغربية في الرتبة  الـ 61 عالميًا، ثم يأتي جيش الكونغو والذي يحتل المرتبة 72 حول العالم، ثم جاء جيش دولة تونس والذي يحتل المرتبة 73 عالميًا، ثم السودان والذي يحتل المرتبة  75 حول العالم. 

اقرأ أيضًا..

الجيش المصري يتصدر إفريقيا وعربيًا.. ترتيب الجيوش عالميا 2023

الجيش الإسرائيلى: استهداف خليتين لحزب الله قبل تنفيذ هجمات

الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى القواعد الجوية

ترتيب ترتيب الجيوش عالميا ترتيب الجيوش العربية 2023 ترتيب الجيوش العربية ترتيب الجيوش العالمية 2023 ترتيب جيوش العالم 2023 ترتيب الجيش المصري 2023 ترتيب جيوش العالم ترتيب الجيوش العالمية 2022 ترتيب الجيوش الجيش المصري 2023 تصنيف الجيوش العالمية 2023 2023 ترتيب القوة العسكرية ترتيب الجيش المصري 2022 الجيوش العربية الجيوش العربية 2023 الجيش المصرى غلوبال فاير باور 2023 أقوى الجيوش العربية ترتيب الجيوش العربية 2022 ترتيب اقوى الجيوش العربية 2023 الجيش الجزائري الجيش المغربي 2023

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

الخارجية: مصر لا تدخر جهدًا لسرعة إدخال المساعدات لغزة.. وإسرائيل تعرقل نفاذها

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

إسرائيل تستدعى بعثتها الدبلوماسية من تركيا.. وتعيد تقييم العلاقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: مصر لا تدخر جهدًا لسرعة إدخال المساعدات لغزة.. وإسرائيل تعرقل نفاذها

روسيا: القصف الإسرائيلى على غزة مخالف للقانون الدولى

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 53 مجزرة فى القطاع أغلب ضحاياها من النازحين