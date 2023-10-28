مصر تتصدر إفريقيا وعربيًا.. ترتيب الجيوش عالميا 2023

ننشر ترتيب الجيوش عالميا للعام الجاري 2023، حيث حافظ الجيش المصري على ترتيبه بين أقوي الجيوش عالميًا وفقا لما كان أعلنه مؤشر “جلوبال فاير باور”.

وتستعرض جريدة “الدستور” في التقرير التالي، ترتيب الجيوش عالميا 2023، وترتيب الجيش المصري.

ترتيب الجيوش عالميا 2023



وعلى صعيد متصل، تأتي الولايات المتحدة في أولى قائمة ترتيب الجيوش عالميا، ويليها الجيش الروسي ثم الصيني في المرتبة الثالثة، واحتلت الهند المرتبة الرابعة، ثم المملكة المتحدة، وجاء جيش كوريا الجنوبية في المرتبة السادسة، تلاه جيش باكستان، ثم اليابان، فالقوات الفرنسية، وفي المرتبة العاشرة جاء جيش إيطاليا، بينما حافظ الجيش المصري على الترتيب الـ 15 بمستوى العالم.



ترتيب الجيش المصري عالميا 2023



ومن هذا الجانب، يتقدم “جيش مصر” القائمة الخاصة بأقوى جيوش العرب وإفريقيا، وتليها “السعودية” ثم الجزائر، ثم الجيش العراقي في المركز الرابع عربيا ثم الجيش الإماراتي، الذي حل خامسًا و56 عالميًا، ثم الجيش المغربي في المركز السادس عربيا و61 حول العالم، وتضم قائمة أقوى 10 جيوش في إفريقيا بعد الجيش المصري جيش الجزائر، والذي يحتل المرتبة 26 حول العالم، ثم جيش جنوب إفريقيا والذي يحتل المرتبة 33 عالميًا، ثم جيش نيجيريا والذي يحتل المرتبة 36 حول العالم، ثم جيش إثيوبيا والذي يحتل المرتبة 49عالميًا، جيش أنغولا يأتي في المرتبة السادسة افريقيا، والـ 55 حول العالم، كما يحتل الجيش المغربي المرتبة السابعة أفريقيا، وياتي جيش المملكة المغربية في الرتبة الـ 61 عالميًا، ثم يأتي جيش الكونغو والذي يحتل المرتبة 72 حول العالم، ثم جاء جيش دولة تونس والذي يحتل المرتبة 73 عالميًا، ثم السودان والذي يحتل المرتبة 75 حول العالم.