الجيش المصري يتصدر إفريقيا وعربيًا.. ترتيب الجيوش عالميا 2023

أعلن مؤشر “جلوبال فاير باور” عن ترتيب الجيوش عالميا للعام الجاري 2023، حيث حافظ الجيش المصري على ترتيبه بين أقوي الجيوش عالمياً.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي، ترتيب الجيوش عالميا 2023، وترتيب الجيش المصري.

ترتيب الجيوش عالميا 2023

حافظت الولايات المتحدة على تصدرها ترتيب الجيوش عالميا، وتلاها الجيش الروسي ثم الصيني في المرتبة الثالثة، واحتلت الهند المرتبة الرابعة، ثم المملكة المتحدة.

وجاء جيش كوريا الجنوبية في المرتبة السادسة، تلاه جيش باكستان، ثم اليابان، فالقوات الفرنسية، وفي المرتبة العاشرة جاء جيش إيطاليا.

بينما حافظ الجيش المصري على الترتيب الـ 15 عالميا.

ترتيب الجيش المصري عالميا 2023

يتصدر الجيش المصري قائمة أقوى الجيوش العربية والإفريقية، وتليها القوات السعودية ثم الجزائر، ثم الجيش العراقي في المركز الرابع عربيا ثم الجيش الإماراتي، الذي حل خامساً و 56 عالمياً، ثم الجيش المغربي في المركز السادس عربيا و 61 عالميا.

وتضم قائمة أقوى 10 جيوش في إفريقيا بعد الجيش المصري جيش الجزائر، والذي يحتل المرتبة 26 عالميا، ثم جيش جنوب إفريقيا والذي يحتل المرتبة 33 عالمياً، ثم جيش نيجيريا والذي يحتل المرتبة 36 عالميا، ثم جيش إثيوبيا والذي يحتل المرتبة 49عالميًا، جيش أنغولا يأتي في المرتبة السادسة افريقيا، و الـ 55 عالمياً.

ويحتل الجيش المغربي المرتبة السابعة أفريقيا، وياتي جيش المملكة المغربية في الرتبة الـ 61 عالمياً، ثم يأتي جيش الكونغو والذي يحتل المرتبة 72 عالمياً، ثم جاء جيش دولة تونس والذي يحتل المرتبة 73 عالمياً، ثم السودان والذي يحتل المرتبة 75 عالمياً.