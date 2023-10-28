السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الاتصالات الفلسطينى: نعمل مع مصر لتقوية الشبكات المصرية لخدمة غزة

وزير الاتصالات الفلسطيني
وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر

قال وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر، إنهم يعملون مع مصر لتقوية الشبكات المصرية حتى تتمكن من خدمة قطاع غزة. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن تغطية بث الشبكات المصرية باتجاه الحدود المصرية ستعطي جزءًا من قطاع غزة الجنوبي الربط مع العالم. 

 

وزير الاتصالات الفلسطيني: نتواصل مع ستار لينك لفتح اتصال الإنترنت لجهات الإغاثة في غزة

 

كما أشار إلى تواصلهم بشكل مكثف مع ستار لينك لفتح خدمات الاتصال للجهات المعنية بالإغاثة في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: إدخال المعدات يحتاج لموافقة الجهات المصرية، والجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أنهم بدأوا بالإجراءات مع المؤسسات الدولية، لأنه جزء من الاحتياجات الضرورية.

وزير الاتصالات الفلسطيني الشبكات المصرية غزة العالم الحدود المصرية القاهرة الإخبارية

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