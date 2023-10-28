الدوري الإفريقي|كولر: جاهزون لمواجهة صن داونز وهدفنا الأساسي التتويج بالبطولة

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية الفريق لمباراة صن داونز المقرر لها غد الأحد على استاد لوفتوس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وقال كولر:«سعيد جدا بالتواجد في جنوب إفريقيا، وهي المرة الثانية التي أتواجد فيها.. لقد تعلمت كثيرا من المرة الأولى، عندما واجه فيها الأهلي صن داونز.. مباراة الغد ستكون مختلفة... نحن أبطال إفريقيا».

وأضاف المدير الفني:«الدوري الإفريقي يضم 8 فرق في نسخته الأولى من أفضل الفرق داخل القارة، البطولة صعبة وسنبذل أقصى ما لدينا غدا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية».

ولفت إلى أن الأهلي هدفه الأساسي هو التتويج بالبطولة كما هي، عادة الفريق عندما يشارك في أي بطولة.

وشدد كولر على أنه لا ينظر إلى التاريخ، وأن مباراة الموسم الماضي بين الفريقين في دوري الأبطال كانت في الماضي، والتفكير الآن ينصب على مواجهة الغد، مشيرًا إلى أنه لا يفكر كثيرًا في المنافس بقدر التفكير في فريقه وطريقة اللعب.

واختتم كولر تصريحاته:«لم يكن لدينا وقت كبير لمعالجة بعض الأخطاء وإهدار الفرص، ولكن نحن أبطال إفريقيا وهذا يؤكد قدرتنا على التسجيل وهو أمر يحتاج إلى التركيز داخل منطقة الجزاء وهو ما سوف يحدث في مباراة الغد».

الأهلي يخوض مرانه الختامي على استاد لوفتوس

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض مرانه الختامي اليوم في جنوب إفريقيا، على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا الذي تقام عليه مباراة صن داونز في الثالثة مساء غد الأحد.

ويخوض الفريق مرانه اليوم لمدة ساعة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا، ويتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول أمس في جنوب إفريقيا، على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز.

وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وطبق الجهاز الفني الجزء الخططي خلال بعض الفقرات الخاصة بتدريبات الكرة، فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بتدريبات الكرة.