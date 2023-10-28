كولر يمنح الأهلى "الضوء الأخضر" لرحيل أحمد عبدالقادر

وافق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على رحيل أحمد عبدالقادر في يناير المقبل، لوجود أكثر من لاعب في مركزه والتخلص من أزماته مبكرا.

وكشف مصدر بالأهلي، لـ"الدستور"، أن المدير الفني منح إدارة الكرة الضوء الأخضر لحسم موقف اللاعب، سواء البيع النهائي أو الإعارة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف المصدر أن إدارة الوكرة القطري ترغب في ضم أحمد عبدالقادر من الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مقابل 800 ألف دولار، مع وجود بند بأحقية البيع مقابل 5 ملايين دولار عقب انتهاء فترة الإعارة.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات تجري حاليا بين وكيل اللاعب وإدارة الكرة بالأهلي من أجل إنهاء كافة الإجراءات بعد توتر علاقة عبدالقادر مع السويسري مارسيل كولر في الفترة الأخيرة.

الدوري الإفريقي| الأهلي يخوض مرانه اليوم بحضور وسائل الإعلام

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يخوض مرانه الختامي اليوم في جنوب إفريقيا على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا الذي تقام عليه مباراة صن داونز في الثالثة مساء غد الأحد.

ويخوض الفريق مرانه اليوم لمدة ساعة من الثالثة إلى الرابعة عصرا، ويتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأول من المران.

وكان الأهلي قد خاض مرانه أمس الأول في جنوب إفريقيا، على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز.

وقبل انطلاق المران، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وقام الجهاز الفني بتطبيق الجزء الخططي خلال بعض الفقرات الخاصة بتدريبات الكرة، فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بتدريبات الكرة.