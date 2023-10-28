الرئيس السيسى يستمع لشرح الطلاب بالمدارس التكنولوجية التطبيقية

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شرح إحدى طالبات المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

وأوضحت بسملة، في الصف الثالث بمدرسة "بي تك" بقسم التسويق، أنها أول مدرسة متخصصة في مجال تجارة التجزئة، وتم افتتاحها في 2020، ويوجد بها 3 أقسام، ويدرس الطالب كل الأقسام في الصفين الأول والثاني، أما التخصص فهو بالصف الثالث، فضلًا عن التدريب في فصل الصيف لمواكبة سوق العمل واكتساب الخبرة بالإضافة إلى تقاضي أجر.

كما أشارت كنزي إبراهيم، من مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، إلى أنها تحصل على تدريب صيفي.

وأشار عبدالله أسامة إلى أنه طالب في مدرسة أحمد مسلم للذكاء الاصطناعي بمحافظة أسيوط، وهي المدرسة الدولية الوحيدة المتخصصة في هذا المجال.

وأجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية بالمعرض الدولي للصناعة، على هامش افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والذي أقيم في مركز المنارة للمؤتمرات.