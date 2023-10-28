السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تنفيذي الجيزة" يوافق على مشروعات خدمية لتحسين جودة حياة المواطنين

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال الإجتماع التنفيذي

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على القرارات الخاصة برفع كفاءة واستحداث وتوسعة عدد من المنشأت الخدمية بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة خلال المجلس، بأن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات فى سبيل تسهيل والتوسع فى تخصيص وإنشاء المؤسسات الخدمية لرفع مستوى جودة حياة المواطنين خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية مما ساعد على تحسين الخدمات والقضاء على العديد من الظواهر والممارسات السلبية حيث تهدف القرارات إلى زيادة القدرة الإستيعابية للمدارس ببولاق الدكرور وتقليل اغترابهم وتعزيز الخدمات الطبية ذات الجودة العالية لأهالى حى الدقى والأحياء المحيطة به، إلى جانب وتوفير الخدمات المختلفة والتسهيلات التى يقدمها البريد المصرى لأهالى قرية أم خنان بالحوامدية، وكذا قطاع هضبة الأهرام وحى الهرم من خلال إقامة مجمع خدمى متكامل وتوصيل مرفق الصرف الصحى لأهالى القبابات بأطفيح ضمن مشروعات حياة كريمة. 

 تضمنت قرارات المجلس الموافقة على تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 2154م2 بعزبة حرب الغربية بحى بولاق الدكرور لإقامة مدرسة الفريق كمال عامر رسمى لغات. 

كما وافق المجلس على طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 م2 لتوسعة مدرسة النور بأم خنان بنطاق مركز ومدينة الحوامدية لزيادة المساحة الكلية للمدرسة إلى 3343 م2، وبذات القرية تم الموافقة على تخصيص مساحة 100م2 بميدان عزت عاشور بسوق الخميس لإعادة إنشاء مكتب بريد لخدمة أهالى القرية ومحيطها.

ووافق المجلس أيضًا على الالتماس المقدم بشأن تعديل إستخدام قطعة أرض بــ 25 شارع إسماعيل أبوالفتوح بالدقى من سكنى إلى إدارى لإقامة مستشفى طبى على أن يتم إتاحة 10% من أسرة المستشفى لخدمة المرضى بالمجان.

وبحي الهرم، تمت الموافقة على تعديل المساحة والحدود الخاصة بقطعة الأرض المخصصة لإقامة مجمع خدمات مصر بجوار قطاع هضبة الأهرام.

وبنطاق قرية القبابات بأطفيح، تم الموافقة على المشروع الخاص بإقامة محطة رفع صرف صحى على قطعة أرض بحوض البقشيش.

إطلاق اسم الشهيد المجند سعيد فاروق أحمد على مدرسة النصر الإعدادية

وتكريمًا لروح الشهيد المجند سعيد فاروق أحمد، وافق المجلس على إطلاق اسمه على مدرسة النصر الإعدادية بقرية العزازية بإدارة البدرشين، كما استجاب المجلس لطلب أهالى الواحات البحرية ومدينة الباويطى لإطلاق اسم الأستاذ الراحل تيسير عبد الفتاح محمد، رئيس مدينة الجيزة السابق على مدرسة منديشة الابتدائية المشتركة مسقط رأسه، وبذات المدينة تمت الموافقة على تخصيص مساحة 625 م2 بشارع الخزان لإقامة مبنى إدارة تعليمية لإدارة الواحات البحرية الأزهرية.

بولاق الحوامد أطفيح الدقي أخبار محافظة الجيزة

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